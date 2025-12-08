Dausa News: मेंहदीपुर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा हुई शुरू, 8 दिसंबर से भरी पहली उड़ान

Mehndipur Balaji Dham: मेंहदीपुर बालाजी धाम में आज से बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हुई, जिसको देखने को लिए बड़ी संख्या में लोग आए.
Mehndipur Balaji Dham: विश्वभर में आस्था के केंद्र सिद्धपीठ मेंहदीपुर बालाजी धाम में आज से बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई. इसके आगाज में मेहंदीपुर बालाजी में मीन भगवान मंदिर के पास बने हेलीपैड पर श्रद्धालुओं को लेकर हेलिकॉप्टर पहुंचा, जिसे देखने के लिए सैकड़ो की तादाद में भीड़ जमा हो गई.
हेलीकॉप्टर में सवार श्रद्धालुओं का हेलीपैड पर उतरने पर जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर और तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान जिले के चारों भाजपा विधायक भागचंद टाकड़ा ,राजेंद्र मीणा,विक्रम बंशीवाल, रामबिलास मीणा और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
यात्रियों ने उत्साह और आस्था की उमंग में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए. वहीं, धार्मिक, पर्यटन व जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए की गई हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत से लोगों में अपार हर्ष है. मेहंदीपुर बालाजी सहित दौसा जिले के पंच गौरव में शामिल आभानेरी की चांद बावड़ी, झाझीरामपुरा व पपलाज माता मंदिर को भी हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा.
बता दें कि बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा में श्रद्धालु ऑनलाइन टिकट बुक कराकर दिल्ली, जयपुर व पिनान से हेलीकाप्टर में बैठ सकेंगे. इस दौरान जिले के विधायकों और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हेलिकॉप्टर सेवा को सराहनीय पहल बताया. इसके बाद जिले के चारों ही भाजपा विधायकों ने हेलिकॉप्टर में बैठकर बालाजी महाराज मंदिर के ऊपर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की.
मेंहदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित भगवान हनुमान का एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है, जहां बालाजी महाराज बाल रूप में विराजमान हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है. विशेषकर बुरी आत्माओं और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए, यहां भक्तों की भारी संख्या में भीड़ आती है और मंदिर के विशेष नियमों का पालन करना होता है.
