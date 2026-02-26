Zee Rajasthan
दौसा एक्सप्रेसवे के नीचे दबी 4 साल के प्रिंस की चीखें, आरोपी बोली- भाई का दिल कमजोर

Dausa Crime News: दौसा पुलिस ने 6 साल पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी और उसकी बहन को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या के सारे राज खोले और कहा कि भाई का दिल कमजोर है. 

Published:Feb 26, 2026, 04:49 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 04:49 PM IST

दौसा एक्सप्रेसवे के नीचे दबी 4 साल के प्रिंस की चीखें, आरोपी बोली- भाई का दिल कमजोर

Dausa Crime News: राजस्थान की दौसा पुलिस एक ऐसे हत्या के प्रकरण की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, जिसे लेकर ये कहना ही मुश्किल था कि ये हत्या हुई भी है या नहीं क्योंकि परिजनों ने सिर्फ गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाया था. ये किसी फिल्म से कम नहीं है.

दरअसल ऊनबडा गांव से चार साल का मासूम प्रिंस बैरवा करीब 6 साल पहले लापता हुआ था. परिजन तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर बांदीकुई थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई. बाद में परिजनों ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई, जिसमें पुलिस को तलाश जारी रखनी पड़ी.

सामने आया 6 साल से दफन मासूम की हत्या का राज
यह मामला काफी शून्य में चला गया था लेकिन एक ओर अचानक पूरा घटनाक्रम इस तरह यू टर्न हुआ कि पुलिस के होश उड़ गए. दौसा एसपी सागर राणा को फाइल देखते कुछ अंदेशा हुआ व उन्होंने एएसपी योगेन्द्र सिंह फौजदार को इस जांच में फिर अनुसंधान का जिम्मा सौंपा. दरअसल इस बालक के लापता होने की शक की सूई आसपास ही धूम रही थी कि पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया तो 6 साल से दफन मासूम की हत्या का राज सामने आया.

कथित आरोपी युवक ने माना कि उन्होंने रंजिश में मासूम की पहले ही हत्या कर दी और शव को दफन कर दिया. इस पूरे प्रकरण की मूल सूत्रधार आरोपी की बहन निकली, जिसने बेरहमी से मासूम को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल पुलिस को इन बयान कबूल नामे पर भरोसा करना भी बेहद मुश्किल था. लिहाजा पुलिस ने दोनों आरोपी बहन और भाई से अलग-अलग अनुसंधान किया तो काफी सच निकल कर आया.

बहन भाइयों को किया गिरफ्तार
आरोपी की बहन ने पुलिस को ये बताया कि उसका भाई तो बहुत कमजोर दिल है, बालक की हत्या करने में खुद की अहम भूमिका है और उसे जरा भी इस का मलाल नहीं. पुलिस ने कबूल नामे व साक्ष जुटा कर बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया.

अब कहानी का दूसरा कथानक वो शव या शव से जुडे अवशेष हैं, जो बेहद जरूरी है. पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस स्थान पर आरोपी ने शव दफन करने के लिए चिन्हित किया था, वहां का नक्शा और स्वरूप खेतों की जगह एक्सप्रेस-वे के रूप में बदल गया लेकिन पुलिस भी हार नहीं मान रही.

जमीन में दबे अवशेषों की इमेज
दौसा एसपी सागर राणा खुद अपनी मोनिटरिंग में पूरे आपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. कहते हैं कि पुलिस जब पीछे पड़ जाए तो किसी को नहीं छोड़ती. पुलिस ने इस प्रकरण में शव या कंकाल की तलाश में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तक कर रही है.
पुलिस ने एनएचएआई पीडी की मदद से जीपीआर मशीन की मदद ली है, जो जमीन में दबे अवशेषों की इमेज ले रही है. एसपी सागर राणा का कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे इमेज मिली है, जिससे बालक के स्कलेटन तक पहुंचा जा सकता है.

कंकाल बरामदगी की कोशिश जारी
दरअसल पुलिस ने ये साबित किया है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना व सातिराना हो, पुलिस दिल से जुटे तो आरोपी एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है. फिलहाल मासूम की इस हत्या की कहानी में अभी कंकाल बरामदगी के प्रयास आज भी जारी हैं.


