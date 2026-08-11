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Dausa News: एक झटके में उजड़ गया परिवार! एक साथ उठी पिता संग 2 बेटों की अर्थी

दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में मुकुरपुरा चौराहे पर कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार पिता और दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है. पत्नी सीता देवी की भी हालत नाजुक बनी हुई है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Aug 11, 2026, 07:37 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 07:37 PM IST
Dausa News: एक झटके में उजड़ गया परिवार! एक साथ उठी पिता संग 2 बेटों की अर्थी
Image Credit: Dausa Accident News

Dausa Accident News: राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई इलाके में मुकरपुरा चौराहे के पास एक्सीडेंट हुए, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया. हादसे के दौरान कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार पिता और दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया.

अनियंत्रित ईको गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर
मिली जानकारी के अनुसार, अगवाली गांव के रहने वाले मुकेश बैरवा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक से बांदीकुई जा रहे थे. मुकरपुरा चौराहे से करीब 500 मीटर पहले सामने से आ रही अनियंत्रित ईको गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सभी सड़क पर दूर जा गिरे.

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पिता और 2 बच्चों की मौत
इस एक्सीडेंट में मुकेश बैरवा और उनके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. मृत बच्चों में 8 साल दिलखुश और 5 साल दूसरा बेटा शामिल है. तीनों मृतकों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने की वजह से नहीं बच पाए.

वहीं, मुकेश की पत्नी सीता बैरवा हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं, उनके पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई, जिनकों स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बांदीकुई के उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश और दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. इधर, पत्नी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उनको जयपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
बताया जा रहा है कि परिवार बच्चों के सरकारी पहचान दस्तावेजों में जरूरी सुधार करवाने के लिए घर से

निकला था. खुशी के साथ हुआ यह सफर कुछ ही देर में मातम में बदल गया. मुकेश बैरवा मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे और घर के एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. हादसे की सूचना के बाद अगवाली गांव की बैरवा बस्ती शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

कार चालक की तलाश जारी
वहीं, मृतकों के शव बांदीकुई उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. परिजनों बांदीकुई अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर कर चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है तो वही कार चालक की भी तलाश की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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