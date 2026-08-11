/Dausa News: एक झटके में उजड़ गया परिवार! एक साथ उठी पिता संग 2 बेटों की अर्थी

Dausa Accident News: राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई इलाके में मुकरपुरा चौराहे के पास एक्सीडेंट हुए, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया. हादसे के दौरान कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार पिता और दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया.

अनियंत्रित ईको गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, अगवाली गांव के रहने वाले मुकेश बैरवा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक से बांदीकुई जा रहे थे. मुकरपुरा चौराहे से करीब 500 मीटर पहले सामने से आ रही अनियंत्रित ईको गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सभी सड़क पर दूर जा गिरे.

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पिता और 2 बच्चों की मौत

इस एक्सीडेंट में मुकेश बैरवा और उनके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. मृत बच्चों में 8 साल दिलखुश और 5 साल दूसरा बेटा शामिल है. तीनों मृतकों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने की वजह से नहीं बच पाए.

वहीं, मुकेश की पत्नी सीता बैरवा हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं, उनके पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई, जिनकों स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बांदीकुई के उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश और दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. इधर, पत्नी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उनको जयपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बताया जा रहा है कि परिवार बच्चों के सरकारी पहचान दस्तावेजों में जरूरी सुधार करवाने के लिए घर से

निकला था. खुशी के साथ हुआ यह सफर कुछ ही देर में मातम में बदल गया. मुकेश बैरवा मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे और घर के एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. हादसे की सूचना के बाद अगवाली गांव की बैरवा बस्ती शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

कार चालक की तलाश जारी

वहीं, मृतकों के शव बांदीकुई उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. परिजनों बांदीकुई अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर कर चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है तो वही कार चालक की भी तलाश की जा रही है.

