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Dausa News: फोन पर बात करते वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आई महिला टीचर, हुई मौत

Dausa News: दौसा के बांदीकुई रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने एक लिए एक महिला फोन पर 
बात करते हुए रेल लाइन क्रॉस कर रही थी. इस दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर उसकी मौत हो गई.  

Edited bySneha AggarwalReported byLaxmi avtar sharma
Published: Apr 19, 2026, 03:41 PM|Updated: Apr 19, 2026, 03:41 PM
Dausa News: फोन पर बात करते वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आई महिला टीचर, हुई मौत
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Dausa News: राजस्थान के दौसा के बांदीकुई रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फोन पर बात करते हुए रेल लाइन क्रॉस करते समय एक महिला वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. घटना शनिवार सायंकाल की है और घटना का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है.

दरअसल बांदीकुई की देवतवाल कॉलोनी निवासी रेखा जांगिड़ अजमेर के किशनगढ़ के चानसेन गांव में सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत थी. रविवार की छुट्टी के चलते शनिवार सायंकाल किशनगढ़ से पूजा एक्सप्रेस ट्रेन से बांदीकुई पहुंची थी, जहां ट्रेन से उतरकर फुट ओवर ब्रिज पर होकर नहीं जाकर सीधे ही रेल की पटरिया क्रॉस करती हुई स्टेशन से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी. इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार से आ रही नॉनस्टॉप वंदे भारत ट्रेन की चपेट में महिला आ गई और उसकी मौत हो गई.

पुलिस और जीआरपी की प्रारंभिक जांच में सामने आया महिला फोन पर बात कर रही थी, जिसके चलते उसे ट्रेन के आने का पता नहीं चला और चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. किसी यात्री द्वारा उस दौरान मोबाइल से घटना का लाइव वीडियो भी बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

मृतका किशनगढ़ में 2019 से पोस्टेड थी और उसका पति योगेश जांगिड़ निजी काम करता है. मृतका के एक बेटा और बेटी है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

वहीं, भिवाड़ी के खुशखेड़ा में आधी रात को ऑयल बनाने की फेक्ट्री में भीषण आग लग गई. आधी रात को लगी आग से आसपास के इलाके में हड़कम मच गया. गनीमत रही कि जिस समय आगजनी हुई उस समय कोई मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.

वहीं, फैक्ट्री परिसर में ही बने श्रमिक क्वाटर में करीब 1 दर्जन से अधिक मजदूर सो रहे थे, जिन्होंने आग की लपटों को देखा और तुरंत फैक्ट्री मालिक को आग की सूचना दी. वहीं, आग की सूचना के बाद मौके पर भिवाड़ी, खुश्केड़ा, और हरियाणा के रेवाड़ी से कई दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया. वहीं, जिस फैक्ट्री में आग लगी, उसके बगल में केमिकल प्लांट था और पीछे गत्ता प्लांट होने की वजह से प्रशासन लगातार आसपास के इलाके को खाली करवाने में लगे रहे.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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