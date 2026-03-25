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मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का डांस VIDEO वायरल! लगन समारोह में DJ पर जमकर लगाए ठुमके

Kirori Lal Meena Dance News: राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महवा में एक लगन-सगाई समारोह के दौरान वे DJ की धुन पर करीब 5 मिनट तक जमकर झूमते नजर आए. उनका यह देसी और उत्साही अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Mar 25, 2026, 12:20 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 12:20 PM IST

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मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का डांस VIDEO वायरल! लगन समारोह में DJ पर जमकर लगाए ठुमके

Kirori Lal Meena Dance Video: राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक लगन-सगाई समारोह में डीजे की धुन पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है और तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा देर रात महवा क्षेत्र की शहदपुर ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सुनीता मीणा के बेटे के लगन-सगाई समारोह में शामिल होने उनके महवा स्थित आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान समारोह में डीजे पर गाने बज रहे थे और लोग नाच-गाने में मशगूल थे. माहौल को देखते हुए मंत्री खुद को रोक नहीं पाए और डांस फ्लोर पर पहुंचकर ठुमके लगाने लगे.

जैसे ही उन्होंने डांस शुरू किया, वहां मौजूद लोगों का उत्साह भी दोगुना हो गया. देखते ही देखते समारोह में मौजूद अन्य लोग भी उनके साथ डांस करने लगे और पूरा माहौल उत्साह और जोश से भर गया. मंत्री करीब 5 मिनट तक लगातार डीजे फ्लोर पर लोगों के साथ झूमते रहे और पूरे कार्यक्रम का केंद्र बन गए.

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गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा का डांस वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी कई बार उनके डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया है. खास बात यह है कि जब भी वे ग्रामीण इलाकों में किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो वे आम लोगों के साथ घुल-मिलकर उसी माहौल में रंग जाते हैं.

ग्रामीण परिवेश में आयोजित कार्यक्रमों में उनका यह सहज और उत्साही अंदाज लोगों को खासा आकर्षित करता है. लोकगीतों और डीजे की धुन पर उनका डांस लोगों को उनसे और करीब जोड़ता है. यही कारण है कि उनका यह ताजा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब सराह रहे हैं.

मंत्री का यह अंदाज एक बार फिर दिखाता है कि वे आम जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं और हर मौके पर लोगों के साथ खुलकर जुड़ने में विश्वास रखते हैं.

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