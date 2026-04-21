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Dausa: भांजी की शादी में मामा ने खोला 'खुशियों का पिटारा', इतने लाख का भरा भात

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में एक मामा ने भांजी की शादी में 81 लाख 101 रुपये का भात भरा. इस दौरान 71 लाख 101 रुपये नगद और दस लाख रुपए के सोने- चांदी के गहने दिए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byLaxmi avtar sharma
Published: Apr 21, 2026, 06:10 PM|Updated: Apr 21, 2026, 06:10 PM
Dausa: भांजी की शादी में मामा ने खोला 'खुशियों का पिटारा', इतने लाख का भरा भात
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Dausa News: राजस्थान में आयोजित होने वाले शादी समारोह में बहन और भाई के रिश्ते को मजबूती देने वाली सदियों से चली आ रही मायरा भरने की परंपरा भी अनूठी है.
इसमें भाई हर मुमकिन प्रयास कर बहन के बच्चों की शादी में खुद की तरफ से भात भरता है. उसमें बढ़-चढ़कर कपड़े, नगदी यहां तक की सोने-चांदी के आभूषण देने का प्रयास करता है. यह परंपरा कोई आज की नहीं आदि अनादि काल से चली आ रही है.

नागौर का मायरा चर्चा में
वैसे तो राजस्थान में धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है लेकिन नागौर जिले में भरे गए कई मायरे चर्चाओ में आए जहां भाइयों ने अपनी बहन के बच्चों की शादी में करोड़ों रुपये का भात दिया, जिनमें नगदी के अलावा जमीन , गाड़ी , कपड़े सहित सोने चांदी के आभूषण भेंट किए गए.

81 लाख 101 रुपये का मायरा
ऐसा ही एक मायरा दौसा जिले का भी चर्चा में बना हुआ है. दौसा जिले की कालोता ग्राम पंचायत में अलवर की रेणी तहसील क्षेत्र निवासी एक भाई ने अपनी बहन की बेटी की शादी में 81 लाख 101 रुपये का मायरा दिया, जिसमें 71 लाख 101 रुपये नगद दिए गए तो वहीं, दस लाख रुपए के सोने- चांदी के आभूषण दिए. साथ ही बहन के परिवार और रिश्तेदार व नातियों को कपड़े भी भेंट किए गए.

13 साल पहले पिता का हो गया था निधन
वहीं, बताया जा रहा है कि जयसिंह प्रजापत ने भांजी निशा के लगन टीके में एक बाइक, दो लाख इक्यावन हजार रुपये नगद और सोने-चांदी के कुछ आभूषण भी दिए थे. निशा के पिता का 13 साल पूर्व सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था.

ऐसे में मां अनोखी देवी ने निशा का पालन पोषण किया और अब मामा ने इतना बड़ा मायरा देकर सबको चौंका दिया. यह मायरा जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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