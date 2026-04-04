हनुमान जन्मोत्सव से ही मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रही भक्तों की भारी भीड़, लगा 1784 किलो की महाप्रसादी का भोग

Mehandipur Balaji: आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची हुई है. आज शनिवार को भी बालाजी के भक्तों ने बड़ी तादाद में मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए.

अल सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में राम नाम की पताकाएं लिए जय श्री राम और बालाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए कतारबद्ध होकर बालाजी दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

बालाजी महाराज की सुबह मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं ने परिवार सहित अपने आराध्य बालाजी के दर्शन कर मनोकामना मांगी.

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इधर, श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से बालाजी महाराज की सुंदर छवि को अपने मोबाइल के कैमरे में भी कैद करते नजर आए. वहीं, बालाजी मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए.

व्यवस्थाओं की लगातार मानिटरिंग

बैरिकेडिंग के माध्यम से कतार व्यवस्था बनाई गई. वहीं, पेयजल, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. वहीं, दौसा एवं करौली जिला पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था को लेकर यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मानिटरिंग की गई है.

1784 किलो की महाप्रसादी का भोग

बता दें कि पिछले करीब दस दिनों से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन किए. वहीं, मंदिर महंत डॉ नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को बालाजी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महंत महाराज द्वारा बालाजी की महाआरती की गई और चूरमा, छप्पनभोग, बूंदी दाने और पकौड़ी सहित कुल 1784 किलो की महाप्रसादी का भोग बालाजी महाराज को अर्पित कर भक्तों में वितरण किया गया. इस दौरान बालाजी नगरी भक्ति और आस्था से सरोबार रही.

एक सिद्ध और चमत्कारी धाम

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है, यह प्रसिद्ध मंदिर सिकराय तहसील में दो पहाड़ियों के बीच है. यह स्थान जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-21) के पास है और दौसा-करौली जिले की सीमा के पास माना जाता है.

मान्यताओं के अनुसार, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी का एक सिद्ध और चमत्कारी धाम है, जो विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा, भूत-प्रेत बाधा, ऊपरी साया और काला जादू से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है. यहां दर्शन करने से मानसिक-शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है.