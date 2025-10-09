Zee Rajasthan
Dausa News: जांच के दौरान खूब खाई खीर ! 24 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बिगड़ी हालत, जानें मामला

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले के महवा थाने के लोग जांच करने गए थे, जहां सभी पुलिसकर्मियों को फूड प्वाइजनिंग हो गया. इनमें से एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है, जो आईसीयू में भर्ती है.

Published: Oct 09, 2025, 01:09 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 01:09 PM IST

Dausa News: जांच के दौरान खूब खाई खीर ! 24 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बिगड़ी हालत, जानें मामला

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले के महवा थाने के दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. इनमें झालावाड़ जिले के 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

बताया जा रहा है रात में खीर बनी थी और इन सभी पुलिसकर्मियों ने खीर खाई थी. उसके बाद इन्हें उल्टी , दस्त ,चक्कर, पेट दर्द की शिकायत हुई तो सभी को महवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं.

सभी पुलिसकर्मियों का फिलहाल महवा अस्पताल में उपचार जारी है. रात को खाए खाने के नमूने के लिए स्वास्थ्य महकमें को भी सूचना दी गई है. ऐसे में स्वास्थ्य महकमें की टीम मौके पर पहुंचकर नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेगी.

दौसा जिले में ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. फूड प्वाइजनिंग की जानकारी जैसे ही अन्य पुलिसकर्मियों को मिली तो हड़कंप मच गया और तत्काल सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी पुलिसकर्मी किसी मामले की तफ्तीश के लिए महवा आए थे.
कैसे होता है फूड पॉइजनिंग?
फूड पॉइजनिंग तब होती है जब आप हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और विषाक्त पदार्थों से दूषित भोजन या पेय पदार्थ खाते हैं, जिससे पाचन तंत्र में संक्रमण या जलन होती है. यह भोजन खेत या मछली पकड़ने से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण और बनाने तक किसी भी चरण में दूषित हो सकता है. खराब स्वच्छता, जैसे कि हाथों को ठीक से न धोना, या अनुपयुक्त भंडारण के कारण भी भोजन दूषित हो सकता है.

फूड पॉइजनिंग के लक्षण आमतौर पर 12 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन अक्सर यह 1-3 दिनों में ठीक हो जाता है. हालांकि कुछ गंभीर मामलों में यह एक हफ्ते या उससे अधिक समय तक भी रह सकता है. आप इस दौरान खूब सारे पेए पदार्थ पीएं और शरीर को पर्याप्त आराम दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

