Dausa: क्या होता है सिलिकोसिस? फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में एक और डॉक्टर गिरफ्तार

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में दो साल पहले सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र के घोटाले में एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया. दो दिन पहले दो डॉक्टर और एक रेडियोग्राफर को गिरफ्तार किया गया था.
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Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में दो साल पहले सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर करीब 13 करोड़ के घोटाले के प्रकरण में पुलिस ने आज एक और डॉक्टर प्रेम कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया.
इसी मामले में दो दिन पहले भी पुलिस ने दो डॉक्टर और एक रेडियोग्राफर को गिरफ्तार किया था. साथ ही दो प्राइवेट व्यक्तियों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था. पूरे प्रकरण में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है.
22 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई थी दर्ज
पुलिस की माने तो जनवरी 2024 में दौसा कोतवाली थाने में फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसकी जांच साइबर सेल के डिप्टी एसपी बृजेश कुमार मीणा को सौंप गई है. पुलिस की जांच में जैसे-जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है.
क्या है सिलिकोसिस?
आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकार को करीब 13 करोड़ रुपये की चपत लगाई सिलिकोसिस एक गंभीर बीमारी है, जिसका कोई प्रॉपर उपचार नहीं है. इस बीमारी के लिए सरकार द्वारा मरीज को तीन लाख रुपये की नगद सहायता और पेंशन दी जाती है. उसी के लिए आरोपियों ने लोगों से पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए. पुलिस जांच में सामने आया आरोपियों ने एक एक्स-रे का कई बार इस्तेमाल किया, जिसके चलते उनका यह कारनामा उजागर हुआ.
हाल ही में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने भी लोकसभा में सिलिकोसिस पीड़ितों का मुद्दा उठाया था. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दौसा जिला अस्पताल पहुंचकर सिलिकोसिस पीड़ितों से मुलाकात की थी तो वही केंद्र सरकार द्वारा भी सिलिकोसिस पीड़ितों की जांच के लिए एक कमेटी दौसा भेजी गई थी.
सिकराय और बांदीकुई में सैकड़ों मरीज
सिलिकोसिस एक बेहद गंभीर बीमारी है और यह पत्थरों पर कारीगरी करने वाले लोगों को अपनी जद में लेती है. दौसा जिले के सिकराय और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में सिलिकोसिस के सैकड़ों मरीज हैं, जिनमें से बहुत से तो अब तक काल की आगोश में समा चुके हैं.
सिलिकोसिस फेफड़ों की एक गंभीर, लाइलाज और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जो सांस के साथ सिलिका धूल के महीन कणों को अंदर लेने से होती है. यह मुख्य रूप से खदानों, निर्माण स्थलों और पत्थरों को काटने वाले मजदूरों की सेहत को प्रभावित करती है, जिससे फेफड़ों में सूजन, फाइब्रोसिस (दाग) और सांस लेने में स्थायी कठिनाई होती है.
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