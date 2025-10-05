OMG! क्यों लड़के से लड़की बनने के लिए आतुर हैं इस जिले के युवक?

Dausa News: मेंहदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां अपराधियों ने अपराध करने के बाद पुलिस से बचने के लिए अब नया ट्रेंड निकाला है. बदमाश महिलाओं की वेशभूषा पहनकर अपराधी खुद को पुलिस से बचाने का जतन करने लगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी खुद को पुलिस की पैनी नजर से नहीं बचा सके.

दरअसल तीन अक्टूबर की रात को मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एनएच 21 पर खेड़ा पहाड़पुर गांव के समीप कुछ बदमाश एक होटल संचालक से झगड़ा कर रहे थे. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तो उस दौरान बदमाश पुलिस की गाड़ी के टक्कर देकर मौके से फरार हो गए.

गनीमत रही हादसे में कोई पुलिस कर्मी हताहत नहीं हुआ. घटना की सूचना एसपी सागर राणा को मिली तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी पुलिस और डीएसटी की टीम ने तकनीकी माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू की. दो बदमाश जयपुर के बिलवा में डीएसटी टीम के हत्थे चढ़े, जब पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोचा तो पुलिस भी एक बार तो उनकी वेशभूषा देखकर हैरान रह गई.

पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों ही बदमाश महिलाओं की वेशभूषा में थे. गिरफ्तार आरोपियों में सिकराय के किरोड़ी गांव का निवासी राहुल मीणा और लोटवाड़ा निवासी संजय मीणा है. वहीं आरोपियों के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है.

गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पुलिस ने बाजार में होकर पैदल मौका परेड कराई तो लोग भी महिलाओं की वेशभूषा में बदमाशों को देखकर दंग रह गए. बदमाश कितना ही शातिर हो कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है, देर सवेर कानून के शिकंजे में आता ही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-