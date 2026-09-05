/दौसा चुनाव प्रचार के बीच MLA ने पकड़ा चाकू, बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर काटी तुरई की सब्जी

Dausa News: राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है. इसी के चलते दौसा जिले में प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं.

वहीं, राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं. इसी बीच बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक बुजुर्ग महिला के साथ सब्जी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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विधायक ने बुजुर्ग महिला के साथ काटी सब्जी

दरअसल, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. इसी के चलते वे बांदीकुई के वार्ड नंबर 22 से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल मीरवाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे. प्रचार के दौरान विधायक एक मतदाता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि घर में एक बुजुर्ग महिला तुरई की सब्जी काट रही थी.

हंसी-मजाक और ठिठोली का वीडियो वायरल

वहीं, विधायक ने महिला से बातचीत की और फिर उसके हाथ से चाकू लेकर खुद ही सब्जी काटने बैठ गए. इस दौरान विधायक और बुजुर्ग महिला के बीच जमकर हंसी-मजाक और ठिठोली हुई. विधायक का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को भी खासा पसंद आया.

चुनावी प्रचार के दौरान आम मतदाताओं के साथ इस तरह सहजता से घुलने-मिलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

चुनावी प्रचार के बीच वीडियो बना चर्चा का विषय

नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कहीं प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं तो कहीं नेता भी उनके समर्थन में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. ऐसे में विधायक भागचंद टाकड़ा का सब्जी काटने वाला यह वीडियो चुनावी प्रचार के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई. प्रदेश में निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी. राज्य में इस बार 309 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं. 10,245 वार्डों के लिए मतदान दो चरणों में कराया जाएगा. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं. करीब 1.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

इधर, श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव के दौरान हथियारों के साथ प्रचार-प्रसार करने का वीडियो वायरल होने के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील पहलवान, उसके बेटे और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

दो दिन पहले सुनील पहलवान द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान हथियारों के साथ प्रचार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है.