Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /दौसा चुनाव प्रचार के बीच MLA ने पकड़ा चाकू, बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर काटी तुरई की सब्जी

दौसा चुनाव प्रचार के बीच MLA ने पकड़ा चाकू, बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर काटी तुरई की सब्जी

दौसा में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा का अनोखा अंदाज देखने को मिला. भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे विधायक एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर तुरई की सब्जी काटने लगे. इस दौरान दोनों के बीच हंसी-मजाक भी हुआ. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Sep 05, 2026, 07:05 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 07:40 PM IST
दौसा चुनाव प्रचार के बीच MLA ने पकड़ा चाकू, बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर काटी तुरई की सब्जी
Image Credit: Dausa Nikay Chunav

Dausa News: राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है. इसी के चलते दौसा जिले में प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं.

वहीं, राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं. इसी बीच बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक बुजुर्ग महिला के साथ सब्जी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने बुजुर्ग महिला के साथ काटी सब्जी
दरअसल, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. इसी के चलते वे बांदीकुई के वार्ड नंबर 22 से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल मीरवाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे. प्रचार के दौरान विधायक एक मतदाता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि घर में एक बुजुर्ग महिला तुरई की सब्जी काट रही थी.

हंसी-मजाक और ठिठोली का वीडियो वायरल
वहीं, विधायक ने महिला से बातचीत की और फिर उसके हाथ से चाकू लेकर खुद ही सब्जी काटने बैठ गए. इस दौरान विधायक और बुजुर्ग महिला के बीच जमकर हंसी-मजाक और ठिठोली हुई. विधायक का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को भी खासा पसंद आया.

चुनावी प्रचार के दौरान आम मतदाताओं के साथ इस तरह सहजता से घुलने-मिलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

चुनावी प्रचार के बीच वीडियो बना चर्चा का विषय
नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कहीं प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं तो कहीं नेता भी उनके समर्थन में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. ऐसे में विधायक भागचंद टाकड़ा का सब्जी काटने वाला यह वीडियो चुनावी प्रचार के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई. प्रदेश में निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी. राज्य में इस बार 309 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं. 10,245 वार्डों के लिए मतदान दो चरणों में कराया जाएगा. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं. करीब 1.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

इधर, श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव के दौरान हथियारों के साथ प्रचार-प्रसार करने का वीडियो वायरल होने के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील पहलवान, उसके बेटे और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

दो दिन पहले सुनील पहलवान द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान हथियारों के साथ प्रचार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

निकाय चुनाव में OBC का दबदबा! आरक्षण से दोगुने से ज्यादा उम्मीदवार, सामान्य सीटों पर भी बड़ा दांव

राजनीतिक परिवारों के वारिस या आम घरों के नए चेहरे? निकाय चुनाव में Gen-Z पॉलिटिक्स का असली सच क्या है?

नागौर की सियासत में नया ट्विस्ट! भाजपा नेता बोले- नहीं बनने देंगे पार्टी का बोर्ड, कांग्रेस-रालोपा के पक्ष में मांगे वोट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Nikay Chunav

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर की मन्नू पब्लिक स्कूल में बवाल! RTE बच्चों से भेदभाव के आरोप, अभिभावकों का हंगामा
2
3
4
5