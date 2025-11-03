दौसा पुलिस ने 1 महीने में गिरफ्तार किए 469 बदमाश, 30 साल से फरार चल रहे आरोपी भी गए पकड़े

Dausa News: राजस्थान की दौसा जिला पुलिस द्वारा अक्टूबर माह में जिले भर में चलाए गए कंटक मोचन अभियान के तहत कुल 469 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें में 293 स्थाई वारंटी , 69 गिरफ्तारी वारंटी और दो इनामी आरोपी सहित अन्य प्रकरणों के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है.

एसपी सागर राणा ने बताया पिछले 30, 25 और 20 साल से फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर पेंडिंग प्रकरण का निस्तारण किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में अलग-अलग थाना क्षेत्र में 86 टीमों का गठन किया गया और तकनीकी माध्यम से आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया.

एसपी सागर राणा ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अपराध करोगे तो बख्शीश नहीं होगी कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी. हमारा प्रयास है दौसा जिला अपराध और अपराधियों से मुक्त हो, इसको लेकर लगातार अभियान जारी रहेगा.

पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास हो और अपराधियों में भय और डर हो, इसको लेकर पुलिस काम कर रही है. एक माह में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी दौसा जिला पुलिस की बड़ी कामयाबी कहीं जा सकती है.

वहीं, धौलपुर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित आरोपी गोपालसिंह (27) को गिरफ्तार किया है. उस पर 4.63 लाख रुपये की ठगी कर अपने खाते में जमा करने का आरोप है.

निहालगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपी गोपालसिंह (पुत्र भीकमसिंह) आनंद नगर कॉलोनी, निहालगंज, धौलपुर का निवासी है. सीओ सिटी ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए संदिग्ध बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था.

इस अभियान के तहत जिले के बैंकों से प्राप्त म्यूल खातों और साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का विश्लेषण किया गया. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खाताधारक ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अनजान लोगों के साथ धोखाधड़ी की और कुल 4,63,720 रुपये अपने खाते में प्राप्त किए. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया, जिसके बाद आरोपी गोपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया.

