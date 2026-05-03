/दौसा में आंधी-तूफान का कहर, आग में 45 बकरियां जिंदा जलीं, घर बने राख

Dausa News: दौसा जिले में बीती रात आए तेज तूफान और अंधड़ ने भारी तबाही मचा दी. अचानक बदले मौसम ने कई गांवों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवाओं के कारण जहां कई जगहों पर टीन टप्पर और छप्परपोश मकान उड़ गए, वहीं आगजनी और हादसों की घटनाओं ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया.

महवा क्षेत्र के सालिमपुर गांव में तूफान के बीच आग लगने की बड़ी घटना सामने आई. आग इतनी भीषण थी कि उसमें 45 बकरियां जिंदा जल गईं. इसके अलावा घर में रखा घरेलू सामान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

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जल गए कई मवेशी

इसी तरह सिकराय क्षेत्र के गांगलियावास गांव में भी आगजनी की घटना हुई. यहां एक छप्परपोश मकान में आग लगने से कई मवेशी इसकी चपेट में आ गए और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया. दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही विधायक राजेंद्र मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की गाड़ियां, एंबुलेंस और पशुपालन विभाग की टीम को मौके पर भेजा. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया.

मलबे में दबी महिला

तूफान का असर सिकंदरा क्षेत्र के बुडली गांव में भी देखने को मिला. यहां तेज अंधड़ के कारण एक मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे एक महिला मलबे में दब गई. हादसे में करीब आधा दर्जन मवेशी भी मलबे की चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. वहीं पास में खड़ी दो कारें भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं.

तेज हवाओं के कारण जिलेभर में कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर गए, जिससे रास्ते बाधित हो गए. अंधड़ के चलते रात में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति भी ठप रही, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी.

विधायक राजेंद्र मीणा ने दिया मदद का भरोसा

घटना के बाद विधायक राजेंद्र मीणा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.

इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अचानक आने वाले तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है.