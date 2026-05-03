Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /दौसा में आंधी-तूफान का कहर, आग में 45 बकरियां जिंदा जलीं, घर बने राख

दौसा में आंधी-तूफान का कहर, आग में 45 बकरियां जिंदा जलीं, घर बने राख

Dausa News: दौसा में रात के तूफान ने भारी तबाही मचाई. सालिमपुर में आग से 45 बकरियां जिंदा जल गईं, कई घर और मवेशी नष्ट हुए. बुडली गांव में दीवार गिरने से महिला घायल हुई, जबकि जिलेभर में बिजली भी घंटों गुल रही.
 

Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: May 03, 2026, 12:53 PM|Updated: May 03, 2026, 12:53 PM
दौसा में आंधी-तूफान का कहर, आग में 45 बकरियां जिंदा जलीं, घर बने राख
Image Credit: Dausa News

Dausa News: दौसा जिले में बीती रात आए तेज तूफान और अंधड़ ने भारी तबाही मचा दी. अचानक बदले मौसम ने कई गांवों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवाओं के कारण जहां कई जगहों पर टीन टप्पर और छप्परपोश मकान उड़ गए, वहीं आगजनी और हादसों की घटनाओं ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया.

महवा क्षेत्र के सालिमपुर गांव में तूफान के बीच आग लगने की बड़ी घटना सामने आई. आग इतनी भीषण थी कि उसमें 45 बकरियां जिंदा जल गईं. इसके अलावा घर में रखा घरेलू सामान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जल गए कई मवेशी
इसी तरह सिकराय क्षेत्र के गांगलियावास गांव में भी आगजनी की घटना हुई. यहां एक छप्परपोश मकान में आग लगने से कई मवेशी इसकी चपेट में आ गए और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया. दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही विधायक राजेंद्र मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की गाड़ियां, एंबुलेंस और पशुपालन विभाग की टीम को मौके पर भेजा. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया.

मलबे में दबी महिला
तूफान का असर सिकंदरा क्षेत्र के बुडली गांव में भी देखने को मिला. यहां तेज अंधड़ के कारण एक मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे एक महिला मलबे में दब गई. हादसे में करीब आधा दर्जन मवेशी भी मलबे की चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. वहीं पास में खड़ी दो कारें भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं.

तेज हवाओं के कारण जिलेभर में कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर गए, जिससे रास्ते बाधित हो गए. अंधड़ के चलते रात में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति भी ठप रही, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी.

विधायक राजेंद्र मीणा ने दिया मदद का भरोसा
घटना के बाद विधायक राजेंद्र मीणा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.

इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अचानक आने वाले तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan Crime: मामूली विवाद में दिखा दी पिस्टल, मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी

ट्रेंडिंग न्यूज़

फर्श से अर्श पर सोना-चांदी, राजस्थान में दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड! जानें आज के रेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

सस्ता पेट्रोल-डीजल ढूंढ रहे हैं? राजस्थान के इन जिलों में फुल करवाएं टंकी, जेब भी नहीं होगी खाली!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

राजस्थान में अचानक बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ऑरेंज-येलो अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों सावधान! परिवहन विभाग का चलने वाला है हंटर, गाड़ी जब्ती के साथ RC भी होगी निलंबित

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई, जिसे खाकर राजा-महाराजा भी खो बैठते थे होश

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Rajasthan News: भरतपुर की पॉश कॉलोनी में RPS अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला डॉक्टर्स का जमकर हंगामा

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

NEET 2026: निकलने से पहले ध्यान दें इन 8 बातों पर, नहीं तो परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री!

5.30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार, चाय की थड़ियों पर बनाते थे प्लान!

कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

सिलेंडर लेने से पहले जरूरी खबर, आपके शहर में LPG के दाम बढ़े या घटे? पढ़ें अपडेट

राजस्थान की वो वीरान और डरावनी जगह, जहां आज भी रात को लगता है 'भूतिया बाजार'!

Gold Silver Price: राजस्थान में गोल्ड के दाम में आई भारी गिरावट, चांदी के रेट में बढ़ोतरी, जानें लेटस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

लकवाग्रस्त गवाह के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर आई अदालत, स्ट्रेचर पर दर्ज हुए बयान, स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

उदयपुर की इस बाड़ी में गूंजती थी 48 सहेलियों की हंसी, जिसके पीछे छुपा है गहरा राज!

Tags:
dausa news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: झालावाड़ में ऊर्जा मंत्री नागर के सख्त तेवर, नहर निर्माण की गुणवत्ता पर अधिकारियों की लगाई क्लास

Rajasthan News: झालावाड़ में ऊर्जा मंत्री नागर के सख्त तेवर, नहर निर्माण की गुणवत्ता पर अधिकारियों की लगाई क्लास

Jhalawar News
2

भिवाड़ी में ड्राइंग न करने की खौफनाक सजा! टीचर ने 4 साल की बच्ची को लोहे के स्केल से पीटा

alwar news
3

Rajasthan News: आधी-तूफान में उड़े टीन-टप्पर, मकान पर गिरे पत्थर-दो बच्चे घायल

Jhalawar Weather Update
4

दौसा में आंधी-तूफान का कहर, आग में 45 बकरियां जिंदा जलीं, घर बने राख

dausa news
5

Rajasthan Crime: मामूली विवाद में दिखा दी पिस्टल, मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी

rajasthan crime