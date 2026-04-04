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Dausa Weather: दौसा में दूसरे दिन आसमान से बरसी आफत, तेज बारिश के साथ पड़े धड़ाधड़ ओले!

Dausa Weather: राजस्थान के दौसा जिले में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई और पेड़ भी धराशाई हो गए.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Apr 04, 2026, 06:02 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 06:02 PM IST

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Dausa Weather: दौसा में दूसरे दिन आसमान से बरसी आफत, तेज बारिश के साथ पड़े धड़ाधड़ ओले!

Dausa Weather: राजस्थान के दौसा जिले में दूसरे दिन भी कुदरत का कहर जारी है. तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने एक और जहां किसानों की फसल चौपट कर दी तो वही तेज हवाओं के झोंको ने टीन-टप्पर और छप्पर पोस घरों को भी तहस-नहस कर दिया.

लालसोट क्षेत्र के कई गांव में बेर के आकार के ओले गिरे, जिससे खुले में विचरण कर रहे पशुओं की शामत आ गई तो वहीं कई जगह सालों से खड़े दरख्त पेड़ भी धराशाई हो गए.

बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट
बिन मौसम के आई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी, जिस फसल की उपज लेने के लिए किसानों ने दिन-रात मेहनत की उस फसल को कुदरत के कहर ने बर्बाद कर दिया. हालांकि मौसम विभाग ने बिन मौसम बारिश, आंधी, तूफान का पूर्व में ही पांच अप्रैल तक का अलर्ट जारी कर दिया था.

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10 मिनट तक गिरे ओले
वहीं, सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद शिवाड़ इलाके में तेज आंधी के साथ जोरदार ओलावृष्टि और बारिश हुई. करीब 10 मिनट तक गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा कर दिया है.

किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की कटाई अपने अंतिम चरण में चल रही है. कई खेतों में फसल कटकर पड़ी हुई है, जबकि कुछ जगह कटाई जारी है. ऐसे संवेदनशील समय में हुई ओलावृष्टि से फसल भीगने और खराब होने की आशंका बढ़ गई है. शिवाड़, ईसरदा, सोलपुर, सारसोंप और महापुरा सहित आसपास के गांवों में बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला है.

ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार, अलवर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली, तेज अंधड़ आने की संभावना है. कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

येलो अलर्ट जारी

साथ ही सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली, दौसा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, बारां, झाजावाड़, कोटा, धौलपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की ने मध्यम बारिश आकाशीय यिनी ओलावृष्टि और कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने के आसार हैं. इन जिलों में मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी है.

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