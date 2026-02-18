Zee Rajasthan
Dausa Weather Update: दौसा में काले मेघ बरसाएंगे आफत, तेज हवाओं के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Dausa Weather Update: दौसा जिले में आज मौसम खतरनाक रूप ले सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और आकाशीय बिजली के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
 

Published: Feb 18, 2026, 09:23 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 09:23 AM IST

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला मौसम, जयपुर में मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश, पढ़ें वेदर अपडेट
राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
Dausa Weather Update: दौसा जिले में आज मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक रहने वाला है. सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और वातावरण में उमस के साथ ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि जिले में आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है.

दरअसल, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है. जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्रने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें दौसा भी शामिल है. विभाग के अनुसार दौसा में आज तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं.

क्या कहना है जयपुर IMD का

मौसम विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों और खुले में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. अचानक बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय खेतों में खड़ी फसलों पर ओलों का असर पड़ सकता है.

मेघगर्जन के समय क्या करें

शहर में भी तेज हवाओं और बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मेघगर्जन के दौरान लोग सुरक्षित स्थान पर शरण लें और खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर खड़े रहने से बचें. विशेष रूप से पेड़ों के नीचे खड़े न हों क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है.

आमजन के लिए जारी सलाह

इसके अलावा घरों और दफ्तरों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने की भी सलाह दी गई है ताकि बिजली गिरने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षति न हो. विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें और बच्चों को खुले स्थानों पर न जाने दें.

दौसा में आज का दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है. प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन कर किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

