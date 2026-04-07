दौसा में होगी गरज-चमक के साथ तूफानी बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में 7 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिले में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटे) और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान सतर्क रहें और खुले स्थानों पर न जाएँ.

मौसम विभाग ने दौसा समेत जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि इन जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ कहीं-कहीं जोरदार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. विभाग ने कहा है कि इन परिस्थितियों में कमजोर संरचनाओं, ढीले सामान और पेड़ों के पास जाने से बचें.

येलो अलर्ट के तहत हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, झुंझुनू और भीलवाड़ा जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटे) की संभावना है. विभाग ने इन जिलों के लोगों से भी सुरक्षित स्थान पर रहने और पेड़ों के नीचे न रुकने की सलाह दी है.

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विशेष रूप से दौसा जिले में शाम के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखा गया है. तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और हल्की जलभराव की स्थिति बन सकती है. ग्रामीण इलाकों में किसान अपने खेतों की फसल और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

मौसम विभाग ने नागरिकों को चेताया है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. यदि संभव हो तो इस दौरान यात्रा स्थगित करें और बच्चों तथा बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर रखें.

इस अलर्ट के चलते प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है. स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी होने पर आपातकालीन तैयारी रखें. स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी के लिए नियमित तौर पर मौसम केंद्र की वेबसाइट और मोबाइल अलर्ट की जांच करते रहें.

राजस्थान में आने वाले अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने कहा है कि तेज बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है. दौसा और आसपास के जिले अलर्ट मोड में हैं और नागरिकों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और अपने घर और खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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