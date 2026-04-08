दौसा में नहीं थमा बारिश का दौर, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी

Dausa Weather News: राजस्थान के दौसा जिले में 8 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार इलाके में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम बिगड़ने की पूरी संभावना है. शाम होते-होते आसमान में बादल छाने लगे और वातावरण में उमस के साथ हल्की ठंडक महसूस की जा रही है.

मौसम विभाग ने दौसा सहित आसपास के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

दौसा जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शाम के बाद मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ धूलभरी आंधी भी चल रही है. लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की सलाह दी गई है.

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मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी इसी तरह का असर देखने को मिल सकता है. इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर हालात के अनुसार ऑरेंज अलर्ट की स्थिति भी बन सकती है, जहां मौसम ज्यादा खराब हो सकता है.

शाम के समय किसानों के लिए यह मौसम थोड़ा चिंताजनक भी हो सकता है. तेज हवा और आंधी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है. वहीं, बारिश से कुछ राहत भी मिल सकती है, लेकिन आकाशीय बिजली का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है. ऐसे में खेतों में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचें. खासतौर पर पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से दृश्यता कम हो सकती है.

फिलहाल मौसम विभाग की यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी बताई गई है. ऐसे में दौसा जिले के लोगों को सतर्क रहने और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. आने वाले समय में मौसम और बिगड़ सकता है या फिर धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है.

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