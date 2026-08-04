/9 अगस्त को दौसा में क्या बड़ा होने वाला है? बीजेपी का 'मिशन आदिवासी' और 3 राज्यों की लामबंदी

Dausa News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को दौसा जिले के नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. कार्यक्रम की देखरेख आदिवासी नेता जगमोहन मीणा कर रहे हैं, वहीं, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.



आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है. इसे देखते हुए विशालकाय डोम तैयार किया जा रहा है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. आयोजन स्थल पर अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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आदिवासी संस्कृति की होगी रंगारंग प्रस्तुति

कार्यक्रम में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सहित मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.

समाज के विकास पर होगी चर्चा

आयोजन के दौरान आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों और उनके उत्थान को लेकर भी चर्चा की जाएगी. समाज के प्रतिनिधि और आदिवासी नेता अपने विचार रखेंगे तथा शिक्षा, सामाजिक विकास और समुदाय की प्रगति से जुड़े विषयों पर मंथन करेंगे.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कही यह बात

कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज को सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि समाज के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. उनके अनुसार, इसी उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम में आने वाले लोगों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में केवल राजस्थान ही नहीं, 3 अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे. इसे देखते हुए सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं.

जानिए राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस का महत्व

विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में की थी. राजस्थान में यह दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथौड़ी जैसी जनजातियां अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं.

राजस्थान में पिछले कई वर्षों से इस अवसर पर सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्राएं, लोकनृत्य और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन आयोजनों का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वन अधिकार और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करना भी होता है. हाल के वर्षों में दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली सहित कई जिलों में इस अवसर पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं.