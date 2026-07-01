/Explainer: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे का खौफनाक मंजर, 8 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, 6 शवों का जलकर बन गया कंकाल, DNA से होगी पहचान

Dausa Bus Accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा पूरे प्रदेश को झकझोर गया है. बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग ने आठ लोगों की जान ले ली. इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतकों में छह लोग इतने बुरी तरह जल गए कि उनके शव पूरी तरह कंकाल जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं. शवों की पहचान संभव नहीं होने के कारण अब डीएनए परीक्षण कराया जाएगा. हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है.



6 शवों की पहचान बनी चुनौती

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प्रशासन के अनुसार हादसे में कुल आठ लोगों की मौत हुई है. इनमें छह यात्रियों की मौत बस में लगी आग में जिंदा जलने से हुई, जबकि दो अन्य की मौत गंभीर चोट लगने के कारण हुई. आग इतनी भयावह थी कि छह शव पूरी तरह जलकर पहचान से परे हो गए. अब परिजनों से डीएनए सैंपल लेकर वैज्ञानिक तरीके से मृतकों की पहचान कराई जाएगी. पहचान पूरी होने के बाद ही शव उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे.



36 यात्री थे बस में, 28 घायल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय बस में कुल 36 यात्री सवार थे. दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हुई, जबकि 28 लोग घायल हो गए. इनमें से कई घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. लगभग दस मरीजों को अस्पताल की आपातकालीन इकाई में निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य का उपचार उनकी स्थिति के अनुसार किया जा रहा है.



जांच टीम और एफएसएल मौके पर

हादसे के बाद जिला कलेक्टर द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया है. जयपुर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. जांच का उद्देश्य हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाना है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.



आग इतनी तेज क्यों भड़की?

हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि बस की डिक्की में सिगरेट के कई बॉक्स रखे हुए थे. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं ज्वलनशील सामानों के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि प्रशासन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.



इमरजेंसी गेट नहीं खुलने का दावा

दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने दावा किया है कि बस में आग लगने के बाद यात्री बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन इमरजेंसी गेट समय पर नहीं खुल पाया. इससे कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. वहीं, कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद काफी देर तक राहत और बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई.



जांच रिपोर्ट का इंतजार

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हादसे के हर पहलू की विस्तृत जांच की जा रही है. बस में आग लगने का वास्तविक कारण, सुरक्षा मानकों का पालन, इमरजेंसी गेट की स्थिति और बस में कथित रूप से रखे सामान की भी जांच होगी. फिलहाल पूरे मामले में डीएनए जांच, एफएसएल रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच के बाद ही कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे. यह हादसा एक बार फिर लंबी दूरी की बसों में सुरक्षा मानकों और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है.

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