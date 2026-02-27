दौसा के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर फिर खुदाई, GPR स्कैनिंग से सुराग की तलाश

Dausa Prince Murder Case Update: दौसा जिले में बांदीकुई के बहुचर्चित 6 साल पुराने प्रिंस बैरवा हत्याकांड में पुलिस ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है.
Dausa Prince Murder Case Update: राजस्थान के दौसा जिले में बांदीकुई के बहुचर्चित 6 साल पुराने प्रिंस बैरवा हत्याकांड में पुलिस ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर 161.7 को इस बार जांच का मुख्य केंद्र बनाया गया है, यहां चौथी बार खुदाई की तैयारी की गई है, जिससे मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.
जांच टीम द्वारा GPR (Ground Penetrating Radar) ट्रैकर से किमी 161.7 के दोनों ओर करीब 70 मीटर क्षेत्र में गहन स्कैनिंग की जा रही है. तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जमीन के नीचे संभावित संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है. दो दिन पहले भी यहां जांच अभियान चलाया गया था, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. इस बार अधिक सटीक डेटा और गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, GPR रिपोर्ट मिलने के बाद चिन्हित पॉइंट्स पर जेसीबी मशीन से दोबारा खुदाई की जाएगी. जमीन की परतों में बदलाव और संरचनात्मक असमानताओं को आधार बनाकर संभावित स्थानों को मार्क किया जा रहा है. जांच के दौरान पुलिस ने एक्सप्रेस-वे के निर्माण काल के दौरान जो एरियल फुटेज NHAI द्वारा बनाए गए थे, उसके आधार पर पुलिस आरोपियों को दिखाकर लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है.
घटना के समय सड़क की संरचना, मिट्टी की परतों और आसपास के भौगोलिक बदलावों का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव को कहां और किस तरह दफनाया गया हो सकता है. पुलिस का कहना है कि इस बार जांच पूरी तरह तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित है. GPR ट्रैकर, निर्माण फुटेज और आरोपियों के बयानों के मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है.
