Dausa Land Dispute: दौसा जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के लोटवाड़ा गांव में चार भाइयों के बीच लंबे समय से चला आ रहा जमीन का विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है. विवाद के चलते एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर विरोध जताया, तभी उसके चाचा ने उस पर आग लगा दी. इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया.



लोटवाड़ा गांव निवासी रवि अपने चाचा-भतीजों के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद में था. चार भाइयों के बीच जमीन को लेकर गहरा मतभेद था. बताया जा रहा है कि एक भाई ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया था, जिससे अन्य भाइयों में नाराजगी बढ़ गई. रवि इस पूरे मामले से इतना परेशान था कि वह विरोध स्वरूप खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था. इसी दौरान उसके चाचा जगदीश ने कथित तौर पर आग लगा दी. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद अन्य परिवार के सदस्यों ने तुरंत रवि को बचाया और आग बुझाई.

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युवक की हालत गंभीर

आग लगने से रवि के शरीर के बड़े हिस्से पर गंभीर जलन के निशान हैं. उसे तुरंत बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बनी रहने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल रवि जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस ने चाचा को किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही बैजूपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद रवि के चाचा जगदीश को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि जगदीश ने ही भतीजे रवि पर आग लगाई थी. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.



परिवार में पहले से था तनाव

परिवार के सदस्यों के अनुसार, चारों भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था. जमीन बेचने के मुद्दे पर परिवार पूरी तरह बंट चुका था. इस विवाद ने अब इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक भाई का बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा.

इलाके में फैला आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया. ग्रामीणों ने कहा कि परिवार के अंदर का यह विवाद अब जानलेवा हो गया है. कई लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी जगदीश पर सख्त कार्रवाई की जाए.पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या रवि ने खुद पर पेट्रोल डाला था या कोई और बात सामने आएगी.



पुलिस का बयान

बैजूपाड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. आरोपी जगदीश से पूछताछ जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जमीन के छोटे-छोटे विवाद किस तरह पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं.

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