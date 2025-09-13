Zee Rajasthan
दौसा में हादसों का शनिवार, अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की दर्दनाक मौत

Dausa News: राजस्थान के दौसा में अलग-अलग तीन हादसों में दो बच्चों सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Sep 13, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 01:28 PM IST

Dausa News: जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र से शनिवार को दर्दनाक खबरें सामने आईं. यहां अलग-अलग तीन हादसों में दो बच्चों सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

पहला हादसा मंडावरी थाना क्षेत्र के गंगापुर रोड पर हुआ. यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया.

दूसरा हादसा- झापदा थाना क्षेत्र में मासूमों की डूबने से मौत
दूसरा हादसा झापदा थाना क्षेत्र के निर्झरना गांव में हुआ. यहां तीन मासूम बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे थे. अचानक गहराई में जाने से वे डूबने लगे. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया. मृतक बच्चों की पहचान 7 वर्षीय फौजी और 9 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है. दोनों गाड़ियां लोहार समुदाय से ताल्लुक रखते थे. उनके असमय निधन की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया.

तीसरा हादसा- मोरेल नदी में बुजुर्ग की डूबकर मौत
तीसरा हादसा मोरेल नदी में हुआ, जहां 55 वर्षीय पांचू राम मीणा पानी में डूब गया. परिजन और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी.

पुलिस कार्रवाई और माहौल
पुलिस ने तीनों हादसों में मृत पांचों लोगों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. इधर, हादसों की खबर से मृतकों के घरों में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

