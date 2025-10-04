Dausa News: दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ गांव से लापता हुए 11वीं कक्षा के छात्र सूरज सैनी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. कल सुबह करीब 7:30 बजे सूरज स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वे न तो स्कूल पहुंचे और न ही दोपहर तक घर लौटे. इस बात से चिंतित परिजनों ने अपनी ओर से छात्र की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग न मिला तो उन्होंने सिकंदरा थाने की गीजगढ़ पुलिस चौकी को सूचना दे दी. पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और संभावित लोकेशनों पर नजर रखी.

पुलिस की कार्रवाई

लापता होने के बाद सूरज के परिजनों और ग्रामीणों ने गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही थी. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्र की लोकेशन घर से कुछ दूरी तक दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया. पुलिस लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम न होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन

पुलिस की सतर्कता और जयपुर पुलिस के सहयोग से सूरज को नारायण सिंह सर्कल से बरामद किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह कुछ व्यक्तिगत कारणों से जयपुर चला गया था, लेकिन कोई खतरा नहीं था. छात्र को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त हो गया. सिकंदरा पुलिस ने मामले की गहन जांच जारी रखी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इस घटना से स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ी है, और अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now