Dausa News: लापता छात्र सूरज सैनी सुरक्षित, गीजगढ़ में प्रदर्शन का अंत

Dausa News: दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ में 11वीं कक्षा के छात्र सूरज सैनी के लापता होने से हड़कंप मच गया है. सूरज सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन दोपहर 3:00 बजे तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने अपनी स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर गीजगढ़ पुलिस चौकी को सूचित किया.

Published: Oct 04, 2025, 07:39 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 07:39 AM IST

Dausa News: दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ गांव से लापता हुए 11वीं कक्षा के छात्र सूरज सैनी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. कल सुबह करीब 7:30 बजे सूरज स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वे न तो स्कूल पहुंचे और न ही दोपहर तक घर लौटे. इस बात से चिंतित परिजनों ने अपनी ओर से छात्र की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग न मिला तो उन्होंने सिकंदरा थाने की गीजगढ़ पुलिस चौकी को सूचना दे दी. पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और संभावित लोकेशनों पर नजर रखी.

पुलिस की कार्रवाई
लापता होने के बाद सूरज के परिजनों और ग्रामीणों ने गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही थी. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्र की लोकेशन घर से कुछ दूरी तक दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया. पुलिस लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम न होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन
पुलिस की सतर्कता और जयपुर पुलिस के सहयोग से सूरज को नारायण सिंह सर्कल से बरामद किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह कुछ व्यक्तिगत कारणों से जयपुर चला गया था, लेकिन कोई खतरा नहीं था. छात्र को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त हो गया. सिकंदरा पुलिस ने मामले की गहन जांच जारी रखी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इस घटना से स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ी है, और अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है.

