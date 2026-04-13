भजनलाल शर्मा के बयान पर अशोक गहलोत का तीखा जवाब, 'वो CM हैं, कुछ भी कह सकते है'

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है. 11 अप्रैल को दौसा के बांदीकुई दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को “ट्विटर मास्टर” बताया था. इस बयान के बाद अब अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है.

जयपुर से करौली जाते समय दौसा में रुके अशोक गहलोत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. विधायक डीडी बैरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गहलोत को फूल-मालाएं पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया. इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

क्या बोले अशोक गहलोत

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अशोक गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन ‘इंतजार शास्त्र’ ने सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं, बल्कि पूरी सरकार को हिला दिया है. गहलोत का यह बयान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला माना जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार के समय अरबों रुपये की लागत से कई महत्वपूर्ण भवन बनाए गए थे. इन भवनों को चिन्हित कर वर्तमान सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई, ताकि उनका सही उपयोग हो सके और आम जनता को उसका लाभ मिल पाए. गहलोत ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर अस्पताल भवन तो बन गए हैं, लेकिन उनमें जरूरी मशीनरी और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है.

इमारतें खड़ी कर देना ही पर्याप्त नहीं

गहलोत ने कहा कि सिर्फ इमारतें खड़ी कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरी तरह से क्रियाशील बनाना भी जरूरी है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाए, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके.

दौसा के अलावा गहलोत का जिले के महवा सहित अन्य स्थानों पर भी स्वागत किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. गहलोत के इस दौरे और बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी बयानबाज़ी देखने को मिल सकती है.



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