हनुमान बेनीवाल को गोरी नागोरी ने दिया ऐसा जवाब, जो किसी ने सोचा ना था

Gori Nagori: डांस के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाली गोरी नागोरी अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं. हालांकि गोरी नागोरी ने यह साफ किया कि मैं राजनीति खुद के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए करना चाहती हूं.

गोरी नागोरी ने कहा कि मैंने अपनी मेहनत से काम और कला के जरिए राजस्थान में नहीं बल्कि बिग बॉस और बॉलीवुड तक अपना नाम कमाया और प्रदेश का नाम रोशन किया लेकिन अब मैं राजनीति में आकर ईमानदारी से करप्शन मुक्त जनता की सेवा करना चाहती हूं.

इसके लिए गोरी ने भाजपा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. गोरी ने कहा कि मैं भाजपा और मोदी को पसंद करती हूं. वहीं, हनुमान बेनीवाल के बच्ची कहने के बयान पर गोरी ने कहा कि बच्चे ही तूफान मचाते हैं और मैं बच्ची हूं तो बिग बॉस में नहीं पहुंचती और ना ही कोई मुझसे मिलता.

गोरी ने कहा कि मैं राजनीति के माध्यम से नागौर की भी वह पहचान बनाना चाहती हूं. जो जयपुर , जैसलमेर , उदयपुर सहित अन्य जिलों की है. राजस्थान से बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग इन जिलों का नाम लेते हैं लेकिन नागौर को नहीं पहचानते है. मैं चाहती हूं नागौर में इतने काम हो की नागौर की पहचान भी बड़े शहरों की तरह शुमार हो.

इस दौरान गोरी नागौरी के साथ पूर्व विधायक अमृता मेघवाल भी मौजूद रही. अमृता मेघवाल ने कहा कि राजनीति में करप्शन को कोई जगह नहीं विधायकों के कथित स्टिंग को लेकर अमृता मेघवाल ने कहा कि सरकार को विधायक कोष के नियमों को काफी सख्त करना चाहिए और छोटे-छोटे कामों के लिए विधायक कोष से बजट देने पर पाबंदी होनी चाहिए और अच्छे कामों में पैसा लगे जो जनहित के काम आए.

बता दें कि गोरी नागोरी एक मशहूर डांसर है और बिग बॉस 16 की प्रतियोगी है. गोरी नागोरी को उनके बोल्ड डांस के लिए जाना जाता है और मुख्य रूप से राजस्थानी और हरियाणवी गानों पर डांस करी हैं. उनका असली नाम तस्लीमा बानो है और वह राजस्थान के नागौर की रहने वाली हैं.

गोरी नागोरी को राजस्थान की शकीरा भी कहा जाता है. गोरी नागोरी एक मुस्लिम परिवार से हैं. उनको बचपन से डांस करने का शौक था और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई, खासकर अपने वायरल डांस वीडियो 'ले फोटो ले' और 'गोरी नाचे रे' से मशहूर हुईं.

