बसंत पंचमी पर मेहंदीपुर बालाजी में भव्य यज्ञोपवीत आयोजन, वैदिक मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ वातावरण

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी स्थित रामेष्ट वेद संस्कृत गुरुकुल में आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सामूहिक यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार का भव्य आयोजन श्रद्धा और वैदिक विधि-विधान के साथ किया जा रहा है.

आयोजन मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संत-महात्मा, आचार्य, विद्यार्थी एवं श्रद्धालु उपस्थित है. संस्कार कार्यक्रम मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है. महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज सहित संत समाज के वरिष्ठ संतों ने दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया.



गुरुकुल परिसर में आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया. कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन, कलश स्थापना और हवन-यज्ञ से की गई. इसके पश्चात गुरुकुल में वेद-पुराणों की शिक्षा ग्रहण कर रहे शिष्यों को विधिवत यज्ञोपवीत धारण कराया गया.

उपनयन संस्कार के माध्यम से शिष्यों को अनुशासन, सदाचार, ब्रह्मचर्य और शिक्षा के महत्व का बोध कराया गया. गुरुकुल के विद्यार्थियों ने आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्कार और साधना का संदेश भी दिया.

इस अवसर पर संत समाज के अनेक प्रतिष्ठित संत और धर्माचार्य उपस्थित रहे, जिनमें सुदामा कुटी वृंदावन के नाभापीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण महाराज, गलता पीठ से स्वामी अवधेशाचार्य महाराज, संत समाज अध्यक्ष महामंडलेश्वर सियाराम दास महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश महामंत्री एवं निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधे बाबा निर्मोही, संयुक्त भारतीय धर्म संसद से आचार्य राजेश्वर जी तथा महाराज हरिद्रानन्द शामिल हुए.



कार्यक्रम में भारतीय युवा संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा एवं सिकराय विधायक विक्रम बैरवा भी मौजूद रहे. उपस्थित संतों और अतिथियों ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया.



