/धर्मेंद्र मीणा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, दौसा में पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, तीन आरोपियों को दबोचा

Dausa Crime News: दौसा के लालसोट में कुछ दिन पूर्व हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र मीणा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने सोमवार को तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए है जिनका आज पुलिस ने लालसोट शहर में जुलूस निकाला पुलिस का बदमाशों को कड़ा संदेश कि अगर अपराध किया तो बख्शीश नहीं होगी इस पूरी कार्रवाई को दौसा डीएसटी टीम और लालसोट थाना पुलिस ने अंजाम दिया.

दरअसल 10 अप्रैल 2026 को हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र मीणा लालसोट के एक ढाबे से खाना खाकर बाहर निकाला तो बदमाशों ने धर्मेंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसादी जिसके चलते धर्मेंद्र की मौत हो गई धर्मेंद्र के भाई ने लालसोट थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसके बाद एसपी सागर राणा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दौसा डीएसटी सहित आधा दर्जन पुलिस टीमों का गठन किया साथ ही आरोपियों पर 25000-25000 रुपए का इनाम भी घोषित किया पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल 6 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार कर लिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source



वहीं घटना के तीन मुख्य आरोपी तब से ही फरार चल रहे थे दौसा डीएसटी के प्रभारी प्रदीप राव और सह प्रभारी लोकेश शर्मा को आरोपियों की मंडावरी थाना क्षेत्र के बिनोरी बालाजी के समीप होने की सूचना मिली तो डीएसटी टीम ने लालसोट पुलिस को साथ लेकर दबिश दी तो बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी डीएसटी के जवान मुकेश के छाती पर गोली लगी हालांकि गनीमत रही उस दौरान जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसके चलते उसकी जान बच गई.



बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर करने के बाद पुलिस ने भी तत्काल बदमाशों पर फायरिंग की जिसके चलते बदमाश चेतराम के पैर में गोली लगी उस दौरान चेतराम के दो अन्य साथी देशराज और राज बिनोरी ने भागने का प्रयास किया उस दौरान दीवार से गिरने से वे दोनों भी चोटिल हो गए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बदमाशों को दबोच लिया जिनका दौसा जिला अस्पताल लाकर उपचार करवाया गया तीनों बदमाशों का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लालसोट में आज जुलूस निकाला इस दौरान लालसोट डिप्टी एसपी दिलीप मीणा और थाना अधिकारी पवन जाट सहित पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा गिरफ्तार तीनों ही बदमाश सवाई माधोपुर जिले के निवासी है .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!