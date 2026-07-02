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एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन बना 8 मौत का कारण? ट्रेलर के यू-टर्न से टकराई बस, जांच मेंजुटे जयपुर रेंज आईजी

Delhi Mumbai Expressway: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे की जांच तेज हो गई है. जयपुर रेंज के आईजीपी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों का जायजा लिया.

Edited byAnsh RajReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jul 02, 2026, 03:21 PM|Updated: Jul 02, 2026, 03:21 PM
एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन बना 8 मौत का कारण? ट्रेलर के यू-टर्न से टकराई बस, जांच मेंजुटे जयपुर रेंज आईजी
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. जयपुर रेंज के आईजीपी राहुल प्रकाश बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली और दुर्घटना के संभावित कारणों की समीक्षा की. पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है.

आठ लोगों की दर्दनाक मौत, छह यात्री जिंदा जल गए

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मंगलवार रात को कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में आग लग गई, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई. इनमें छह यात्रियों की जलने से मौत होना इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू रहा. हादसे के बाद राहत एवं बचाव दजिंदा ल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया.

प्रारंभिक जांच में सामने आई यह संभावना

आईजीपी राहुल प्रकाश ने बताया कि शुरुआती जांच और एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर यह संभावना सामने आई है कि घटनास्थल के पास जयपुर की ओर जाने वाला डाइवर्जन है. आशंका है कि ट्रेलर चालक इस डाइवर्जन को पार कर आगे निकल गया था. इसके बाद उसने वाहन रोककर वापस मुड़ने का प्रयास किया. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर बस ट्रेलर से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया.

उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित स्थान पर डाइवर्जन के स्पष्ट संकेतक (इंडिकेशन) पर्याप्त नहीं होने की बात भी जांच का हिस्सा है. हालांकि यह केवल प्रारंभिक अनुमान है और विस्तृत तकनीकी एवं वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.

भविष्य में ऐसे हादसे रोकने पर रहेगा फोकस

आईजीपी ने कहा कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच की जा रही है ताकि भविष्य में एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. यदि जांच में सड़क संकेतों, ट्रैफिक प्रबंधन या किसी अन्य स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रही है.

दौसा बस हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यातायात, स्पष्ट संकेतक और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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