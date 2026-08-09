/बस हादसे में जिंदगी की जंग हार गई लक्षिता, दर्द से तड़प रही छात्रा ने सुबह तोड़ दिया दम

Laxita Kumawat Death: जोबनेर में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. हादसे में गंभीर रूप से घायल आसलपुर की छात्रा लक्षिता कुमावत की इलाज के दौरान मौत हो गई. जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार चल रहा था. सुबह इलाज के दौरान लक्षिता ने अंतिम सांस ली. उसकी मौत की खबर जैसे ही आसलपुर पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



स्कूल बस और स्कॉर्पियो की हुई थी भीषण टक्कर

हादसा जोबनेर के महला रोड पर केरिया नाडा के पास हुआ था. यहां स्कूल बस और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस सड़क पर ही पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में सवार बच्चों को संभालने के लिए आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. बताया गया कि हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हुए थे. इनमें कई बच्चों को गंभीर चोटें आई थीं. सूचना मिलने के बाद जोबनेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल जोबनेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया.

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गंभीर बच्चों को जयपुर किया गया था रेफर

हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया था. इनमें आसलपुर की छात्रा लक्षिता कुमावत भी शामिल थी. परिजन और परिचित लगातार उसके ठीक होने की उम्मीद लगाए हुए थे. लक्षिता का SMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका. सुबह इलाज के दौरान लक्षिता ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी. हादसे के बाद जिस बच्ची के जल्द ठीक होकर घर लौटने की उम्मीद थी, उसकी मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया.



हादसे के बाद सड़क पर लगा था लंबा जाम

स्कूल बस और स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. हादसे के कारण महला रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. घटना के बाद से ही गंभीर रूप से घायल बच्चों का जयपुर में उपचार चल रहा था. अब लक्षिता की मौत ने हादसे की गंभीरता और बढ़ा दी है. एक ओर अस्पताल में घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं की जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर लक्षिता की मौत की खबर ने परिवार और गांव को गहरे दुख में डाल दिया.



आसलपुर में शोक, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

लक्षिता कुमावत की मौत की खबर से आसलपुर में शोक का माहौल है. गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. जिस उम्र में बच्चे स्कूल, पढ़ाई और दोस्तों के साथ भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में एक सड़क हादसे ने लक्षिता की जिंदगी खत्म कर दी. जोबनेर का यह हादसा एक बार फिर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता खड़ी करता है. हादसे के बाद घायल बच्चों के परिजन भी परेशान हैं. फिलहाल सभी की नजर उन बच्चों के स्वास्थ्य पर है, जिनका जयपुर में इलाज चल रहा है. वहीं लक्षिता की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

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