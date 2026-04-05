किरोड़ी लाल मीणा का महवा दौरा, जिला अस्पताल का किया शिलान्यास, 80 करोड़ की सड़कों को दी मंजूरी मंजूरी

Dausa News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा महवा क्षेत्र के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने समलेटी में महवा जिला अस्पताल के नवीन भवन का शिलान्यास किया. साथ ही 33/11 केवी जीएसएस का लोकार्पण भी किया. इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा, सरपंच रचना समलेटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अस्पताल का नवीन भवन बनने से महवा क्षेत्र के नहीं बल्कि आसपास के मरीज को भी बड़ी राहत मिलेगी. खासकर सड़क हादसों के शिकार लोगों को त्वरित उपचार मिल सकेगा. इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए आपदा से 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी.

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साथ ही महवा से टोडाभीम तक 13 करोड़ रुपए की सड़क बनने की भी बात कही. गंदे पानी की निकासी के लिए 27 करोड़ रुपए की घोषणा की भी स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे और लाइट लगाने का भरोसा दिया. साथ ही कहा कि आगामी 6 माह में क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल भी मिलेगा.

वहीं किरोड़ी लाल ने लोगों से आह्वान किया कि अपने वोट का ईमानदारी से उपयोग करें, राजनीति से भ्रष्टाचारियों को दूर रखें, आपका वोट क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा. इस दौरान ग्रामीणों ने किरोड़ी लाल का पुष्प वर्षा कर और 101 किलो की माला व चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया, तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर आयोजित दंगल में भी किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर ठुमके लगाए.

