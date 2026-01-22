मैं प्रोटोकॉल तोड़कर SOG को एक दर्जन गड़बड़ी वाली OMR शीट देकर आया - किरोड़ी लाल मीणा

Dausa News : RPSC भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामला थमा नहीं कि अब OMR शीट में गड़बड़ी कर सरकारी नौकरियों में काबिज होने का बड़ा मामला उजागर हुआ, तो सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तीखा हमला करते कहा तत्कालीन सरकार के समय मैंने एक दर्जन से अधिक ओएमआर शीट तीन बार मीडिया के सामने रखी, लेकिन उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की.

किरोड़ी ने कहा कि जब हमारी सरकार आई, तो मैं प्रोटोकॉल तोड़कर SOG गया और एसओजी को भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की एक दर्जन से अधिक ओएमआर शीट की कॉपी देकर आया. तत्कालीन सरकार के समय एक बड़ा माफिया विकसित हुआ, ऐसे में हमारी सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. कार्रवाई हुई तो इसमें बड़े-बड़े नाम सामने आएंगे. जिसमें नेता भी होंगे और अधिकारी भी होंगे.

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा हमारी सरकार का कोई भी मंत्री गलत काम नहीं करता है, लेकिन उस समय डोटासरा के छह रिश्तेदार RAS में चयनित हो गए, अगर सरकार ने कार्रवाई की तो डोटासरा का पता नहीं चलेगा, दो दिन में सीखचों में नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा में जिला परिषद में आयोजित, किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कहीं.

इससे पहले पूर्व सीएम गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा था कि SOG की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ, यह खेल 2026 तक जारी रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है. जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे पढ़े पूरी खबर .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-