महवा मिल्क फैक्ट्री पर आधी रात छापेमारी, मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किया नकली घी-बटर कारोबार का पर्दाफाश

Dausa News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार आधी रात को महवा इलाके में एक मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा, जहां बड़े पैमाने पर नकली खाद्य उत्पाद बनाने का संदेह था. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई, जिसमें फैक्ट्री से हजारों लीटर नकली दूध नष्ट कर दिया गया. मंत्री मीणा ने खुद टीम का नेतृत्व किया और फैक्ट्री के संचालन की पूरी जांच की.

Published: Nov 03, 2025, 07:03 AM IST

Kirori Lal Meena Cracks Down on Illicit Dairy Product: राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार आधी रात को दौसा-भरतपुर बॉर्डर पर स्थित महवा की एक मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा. फैक्ट्री में रात के पहर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया. दौसा सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीणा और खाद्य निरीक्षकों की टीम के साथ मंत्री ने पूरी फैक्ट्री का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान नकली देसी घी, बटर और मिल्क पाउडर बनाने के संदिग्ध कार्यों का पर्दाफाश हुआ, साथ ही मिलावटी दूध के कारण हजारों लीटर दूध नष्ट कर दिया गया. यह कार्रवाई उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम साबित हुई.

केमिकल ड्रमों से बदबू, दूध नष्ट

निरीक्षण के दौरान दर्जनों केमिकल से भरे ड्रम तूड़ी के ढेर में दबे हुए पाए गए. इन्हें खोलने पर खतरनाक बदबू फैल गई, जो मिलावट के स्पष्ट संकेत थे. मंत्री मीणा ने तत्काल नकली दूध की आशंका जताते हुए हजारों लीटर दूध को नष्ट करने का आदेश दिया. फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली उत्पादन का कारोबार चल रहा था, जहां उत्तर प्रदेश-बिहार से लाया जाने वाला दूध मिलावटी पदार्थों से प्रोसेस किया जा रहा था. यह खुलासा न केवल आश्चर्यजनक था, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी भी बजाता है.

विषाक्त उत्पादों से खिलवाड़, कड़ी कार्रवाई जरूरी

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने घटनास्थल पर कहा, "यह एक तरीके से विषाक्त है. लोग इन उत्पादों को खाकर गंभीर बीमारियां झेल सकते हैं. कहीं न कहीं यह मानव जीवन से सीधा खिलवाड़ है. ऐसे में इस तरह के काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने सीएमएचओ को फैक्ट्री में मौजूद माल की सैंपलिंग के सख्त निर्देश दिए. इसके अलावा, पूरे प्रकरण की जानकारी दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा को फोन पर दी, ताकि त्वरित कानूनी कार्रवाई हो सके. मंत्री की इस पहल से स्थानीय स्तर पर मिलावट माफिया में दहशत फैल गई है.

ब्रांडेड पैकिंग में नकली घी-बटर, पूर्व में भी कार्रवाई

दौसा सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीणा ने बताया, "सूचना पर हम फैक्ट्री पहुंचे, जहां कई ब्रांडों के नाम से घी और बटर बनाने का काम हो रहा था. कई केमिकल्स और कंपनियों के रैपर भी बरामद हुए, जिनमें नकली उत्पाद पैक किए जाते हैं." उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस फैक्ट्री पर छापेमारी हो चुकी है, सैंपलिंग की गई थी और माल सीज किया गया था. अब फिर से नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी. साथ ही, फैक्ट्री संचालक के लाइसेंस की जांच की जाएगी—कि यह राज्य सरकार से है या केंद्र से. फिलहाल, खाद्य निरीक्षक माल के नमूने ले रहे हैं.

