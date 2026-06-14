/दौसा में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शिकंजा, मैसूर लैब में दूध और बटर फेल

Dausa News: दौसा जिले के महवा स्थित दाऊजी फूड मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा की गई छापेमारी अब जांच रिपोर्ट के बाद चर्चा का विषय बन गई है. फैक्ट्री में मिलावटी खाद्य उत्पाद तैयार होने की सूचना पर 3 नवंबर 2025 की मध्य रात्रि को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे थे. उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर फैक्ट्री में तैयार हो रहे उत्पादों के नमूने लिए गए थे.

पहले अलवर, फिर मैसूर लैब भेजे गए नमूने

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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री से दूध और बटर सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के नमूने एकत्र किए. प्रारंभिक जांच के लिए इन्हें अलवर लैब भेजा गया, जहां सभी नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए. हालांकि, गुणवत्ता की दोबारा पुष्टि के लिए दौसा स्वास्थ्य विभाग ने दूध और बटर के नमूनों को मैसूर लैब में जांच के लिए भेजा.

मैसूर लैब से आई रिपोर्ट में दूध और बटर के नमूने 'सब स्टैंडर्ड' पाए गए. रिपोर्ट के अनुसार ये उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे और उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माने गए.

10 हजार लीटर दूध नष्ट, 3 हजार किलो बटर अब भी सीज

छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने करीब 10 हजार लीटर दूध को मौके पर ही नष्ट करवा दिया था. वहीं फैक्ट्री में रखा लगभग 3 हजार किलो बटर अभी भी विभाग की निगरानी में सीज है. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग बटर को भी नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है.

फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एडीएम कोर्ट में होगा वाद

जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है. विभाग की ओर से दौसा एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है. संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी.

छापेमारी के बाद रिपोर्ट ने बढ़ाई कार्रवाई की अहमियत

महवा की इस कार्रवाई को लेकर उस समय कई तरह की चर्चाएं हुई थीं, लेकिन मैसूर लैब की रिपोर्ट आने के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. जांच रिपोर्ट ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया है. साथ ही, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में नियमित जांच और सख्त कार्रवाई की अहमियत भी सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.