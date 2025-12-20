Zee Rajasthan
Dausa News: राजस्थान में दौसा जिले की लालसोट विधानसभा से विधायक रामबिलास मीणा बिजली विभाग के खिलाफ आक्रामक रुख में नजर आए. विधायक मीणा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह बिजली विभाग की कथित कार्रवाई को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं.

दौसा में बिजली विभाग के खिलाफ भड़के विधायक, बोले- 'अधिकारी फर्जी कार्रवाई करे तो पेड़ से बांध दो'

Dausa News: जिले में लालसोट विधानसभा से विधायक रामबिलास मीणा हाल ही में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रामक रुख में नजर आए. विधायक मीणा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह बिजली विभाग की कथित कार्रवाई को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं. वीडियो में विधायक ने विभागीय अधिकारियों को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए सख्त चेतावनी दी है, जिसके बाद इस पर चारों तरफ चर्चा होने लगी है.

वायरल हो रहे वीडियो में विधायक रामबिलास मीणा बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई को फर्जी बताते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाए कि लालसोट क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारी झूठी वीसीआर भरकर ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं. विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि यदि लालसोट क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण के खिलाफ फर्जी वीसीआर भरी गई तो खैर नहीं होगी.

पेड़ से बांध दो
वीडियो में विधायक का रवैया काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग का कोई अधिकारी गांव में आकर फर्जी कार्रवाई करता है, तो उसे पकड़कर बैठा लो. इतना ही नहीं, विधायक ने यहां तक कहा कि उसकी गाड़ी की हवा निकाल दो और अगर वह फिर भी नहीं मानता है तो उसे पेड़ से बांध दो और मुझे फोन करो. उन्होंने कहा कि वे जहां भी होंगे, तुरंत मौके पर पहुंचेंगे.

विधायक ने दिया यह भरोसा
विधायक रामबिलास मीणा ने ग्रामीणों को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि वे खुद जनता के साथ खड़े हैं और बिजली विभाग की मनमानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. लोग अलग-अलग तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग विधायक के रुख को जनता के हित में उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से गलत ठहरा रहे हैं.

हालांकि, इस वायरल वीडियो की ZEEV Rajasthan पुष्टि नहीं करता. यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब और किस जगह का है. फिलहाल बिजली विभाग या प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

