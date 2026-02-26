Zee Rajasthan
1100 साल पुराने मंदिर में अचानक धंसी जमीन, खुदाई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा!

Dausa Temple Landslide Incident: दौसा जिले में लालसोट उपखंड मुख्यालय स्थित करीब 1100 वर्ष प्राचीन महाकाली मंदिर में अचानक जमीन धंसने की घटना से हड़कंप मच गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Feb 26, 2026, 11:09 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 11:09 PM IST



Dausa Temple Landslide Incident: राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट उपखंड मुख्यालय स्थित करीब 1100 वर्ष प्राचीन महाकाली मंदिर में अचानक जमीन धंसने की घटना से हड़कंप मच गया. मंदिर के बरामदे में फर्श धंसने के साथ ही नीचे से जल स्रोत फूट पड़ा, जिससे परिसर में पानी भरने लगा.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई. सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. प्रशासनिक सतर्कता के तहत जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई कार्य शुरू कराया गया.

मंदिर से जुड़े पदाधिकारी शिव शंकर जोशी ने बताया कि मंदिर के पूजा हॉल के पास अचानक जमीन धंस गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यहां पर प्राचीन काल में एक परंपरागत कुआं था, जिसे बाद में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी से भर दिया गया था.

महाकाली सेवा समिति के अध्यक्ष शिव शंकर जोशी ने बताया कि जुलाई 2025 में क्षेत्र में हुई अच्छी मानसूनी वर्षा के कारण भू-जल स्तर बढ़ा और बंद पड़े जल स्रोत ने दोबारा सक्रिय रूप ले लिया. जल दबाव के चलते बरामदे की फर्श धंस गई.

जेसीबी से की गई खुदाई में नीचे कुएं जैसी संरचना मिलने की पुष्टि हुई है. जिस स्थान पर फर्श धंसी, वहीं पुराना कुआं निकलने की बात सामने आई है. फिलहाल सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से दूर रखा जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है. घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

