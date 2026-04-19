/बांदीकुई में हर्षोल्लास से निकली भगवान परशुराम की शोभायात्रा, कलश यात्रा में महिलाओं ने गाए मंगल गीत

Dausa News: राजस्थान के दौसा के बांदीकुई में ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गोपाल बगीची से ध्वज पूजन कर विशाल शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया. जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए. महिलाएं भगवान परशुराम के मंगल गीत गाती हुई चल रही थी, तो वहीं पुरुषों के हाथों में ध्वज लेकर भगवान परशुराम के उद्घोष लगाते हुए शामिल हुए. शोभायात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने जमकर परशुराम के जयकारे लगाए.

शोभायात्रा का जगह-जगह किया गया भव्य स्वागत

बसवा रोड से शुरू हुई भगवान परशुराम की शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भांडेडा रोड गणेश मंदिर के पास स्थित परशुराम जनुपयोगी भवन पहुंची. इससे पहले शहर में जगह जगह शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया. साथ ही भक्तों के लिए शीतल जल, शरबत, ठंडाई, फल, जूस, पानी की बोतल की व्यवस्था की गई. शोभायात्रा का विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया.

विधायक भागचंद टांकडा ने भी कलश यात्रा का पुष्प वर्षा एवं ठंडाई पिलाकर अभिनंदन किया. वहीं शोभायात्रा के परशुराम जनुपयोगी भवन पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने प्रसादी ली. भगवान परशुराम सहित अन्य भगवानों की झांकियां ने सबका मन मोह लिया. अंबेडकर सर्किल पर यात्रा के पहुंचने पर पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी और विधायक भागचंद टाकड़ा ने अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया.

यात्रा में शहर सहित ग्रामीण अंचल के भी लोग हुए शामिल

परशुराम जन्मोत्सव पर निकली शोभायात्रा में समाज के बंधु शहर सहित ग्रामीण अंचल के शामिल हुए. शोभायात्रा में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं सहित बच्चों में उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर विधायक भागचंद सैनी टांकडा, पूर्व शिक्षा मंत्री शैलेन्द्र जोशी, पंडित पुरूषोत्तम गौड़, भाजपा नगर अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा सहित समाज लोग उपस्थित रहे.

