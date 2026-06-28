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दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

Dausa Accident: राजस्थान के दौसा जिले के पुलिस लाइन चौराहे पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया. ट्रॉली के नीचे दबने से चार लोग घायल हुए, जिनमें से 50 वर्षीय भगवती देवी की अस्पताल में मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 28, 2026, 06:06 AM|Updated: Jun 28, 2026, 06:06 AM
दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. शहर के पुलिस लाइन चौराहे पर मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के समय ट्रॉली के आसपास मौजूद चार लोग उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना और कोतवाली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस लाइन से आरएसी के जवानों को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए बुलाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ धर्मेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की निगरानी की.


स्थानीय लोगों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू कर दिया. पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर पलटी हुई ट्रॉली के नीचे दबे चारों लोगों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद महेश्वरा निवासी करीब 50 वर्षीय भगवती देवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं लोहसरी गांव निवासी घायल पति-पत्नी और उनकी बेटी का अस्पताल में उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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हाईवे पर चढ़ते समय पलटी ट्रॉली
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई थी. बताया जा रहा है कि वाहन हाईवे पर चढ़ रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली अचानक पलट गई. भारी मात्रा में मिट्टी होने के कारण ट्रॉली का वजन अधिक था, जिससे हादसा और भी गंभीर हो गया. ट्रॉली पलटते ही उसके नीचे चार लोग दब गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया.


पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं तथा हादसा चालक की लापरवाही, ओवरलोडिंग या तकनीकी खराबी के कारण हुआ. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


प्रशासन ने लोगों से की अपील
प्रशासन ने भारी वाहनों के चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी ऐसे गंभीर हादसों का कारण बन सकती है. वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस और आरएसी की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिसकी वजह से तीन लोगों की जान समय रहते बचाई जा सकी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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