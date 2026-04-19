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मेहंदीपुर बालाजी में गूंजे जयकारे! परशुराम जयंती पर हुई भव्य महाआरती

Dausa News: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर भव्य महाआरती हुई. छप्पन भोग की झांकी सजाई गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया.
 

Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: Apr 19, 2026, 04:42 PM|Updated: Apr 19, 2026, 04:42 PM
मेहंदीपुर बालाजी में गूंजे जयकारे! परशुराम जयंती पर हुई भव्य महाआरती
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Dausa News: अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के पावन अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस खास मौके पर मंदिर में भगवान परशुराम की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया.

मंदिर महंत डॉ नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महाआरती का शुभारंभ दोपहर करीब 12 बजे शुभ मुहूर्त में हुआ. विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पंडितों ने पूरे रीति-रिवाज से भगवान की महाआरती संपन्न कराई. इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया और चारों ओर भगवान के जयकारों की गूंज सुनाई दी.

पवित्र जल के छींटे भी श्रद्धालुओं पर डाले गए

महाआरती के साथ ही मंदिर में बालाजी महाराज की छप्पन भोग की आकर्षक झांकी भी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया और बाद में प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया गया. महाआरती के दौरान पवित्र जल के छींटे भी श्रद्धालुओं पर डाले गए, जिसे भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया.

इस अवसर पर महंत डॉ नरेशपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने सभी से धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.

पावन अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाया

इधर, मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में भी ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस को लेकर विशेष आयोजन किए गए. विप्र बंधुओं ने अपने आराध्य भगवान परशुराम की आरती उतारी और उन्हें प्रसाद अर्पित किया. इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और इस पावन अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाया.

कार्यक्रम में दर्जनों विप्र बंधुओं की मौजूदगी रही, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ धार्मिक आयोजन में भाग लिया. पूरे कस्बे में भक्ति का माहौल बना रहा और मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार नजर आया.

अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी में भक्ति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.

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