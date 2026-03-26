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मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, लगा छप्पन भोग का भोग

Mehandipur Balaji Temple: दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में धूमधाम से  रामनवमी का पावन पर्व मनाया गया. मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखा गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Mar 26, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 04:18 PM IST

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मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, लगा छप्पन भोग का भोग

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले स्थित आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रामनवमी का पावन पर्व बेहद भव्य और आकर्षक तरीके से मनाया गया. बालाजी मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान श्रीराम के दर्शन किए.

रामनवमी के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी धाम पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंगा नजर आया. जैसे ही नवमी तिथि का शुभ समय शुरू हुआ, मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सान्निध्य में पंडितों द्वारा भगवान श्रीराम का विधि-विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया.

लगा छप्पन भोग का भोग
दोपहर करीब सवा 12 बजे शुभ महूर्त में मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज द्वारा भगवान रामलला की महाआरती की गई. इस दौरान देशभर से आए हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने महाआरती में भाग लिया, जिससे आरती के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और आस्था में डूबा नजर आया. महंत महाराज ने श्रद्धालुओं को आरती के पवित्र जल के छींटे दिए. वहीं, भगवान को छप्पन भोग, चूरमा, मिठाइयां व कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसादी वितरण की गई.

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सजा सीता राम दरबार
राम जन्मोत्सव के खास मौके पर सीता राम दरबार को राम मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया. रंग-बिरंगी एलईडी लाइट्स, फूल-मालाओं और आकर्षक सजावट से सजा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.

गर्भगृह में सजाई गई मनमोहक झांकियां
मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ शिवलिंग, हनुमानजी, बालरूप रामलला और श्रीनाथजी की मनमोहक झांकियां सजाई गईं. मंदिर परिसर में राम नाम संकीर्तन व भजनों का कार्यक्रम चलता रहा. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान को भोग अर्पित कर एक दूसरे को राम जन्मोत्सव की बधाई दी. भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई.

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रदेश का प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, जो अपनी अलौकिक शक्तियों और बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं और यह मंदिर प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के लिए भी जाना जाता है.

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