Dausa: मेहंदीपुर बालाजी का अद्भुत मंदिर, जहां नकारात्मक ऊर्जा का होता है अंत, दुनियाभर से आते हैं लोग!

Rajasthan temple: दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है. यहां हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है. मंदिर के कड़े नियमों के अनुसार यहां से प्रसाद ले जाना और पीछे मुड़कर देखना वर्जित माना जाता है.
Trending Photos
Mehandipur Balaji Dausa: राजस्थान की वीर धरा न केवल किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की आध्यात्मिक शक्ति भी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है. जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आस्था का एक ऐसा ही जीवंत केंद्र है. दौसा जिले के इस पवित्र धाम को संकटमोचन की सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक माना जाता है.
स्वयंभू प्रतिमा
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां हनुमान जी की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू (स्वयं प्रकट) है. यहां बजरंगबली के 'बाल रूप' की पूजा की जाती है. माना जाता है कि हज़ारों साल पहले अरावली की कंदराओं में यह दिव्य विग्रह प्रकट हुआ था.
तीन देवों का दरबार
यह मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो मानसिक कष्टों, ऊपरी बाधाओं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं. यहां एक अनूठी न्याय व्यवस्था चलती है, जिसमें तीन देवता हैं-
मान्यता है कि यहां आने वाले 'पागल' और असाध्य रोगों से पीड़ित लोग बालाजी के आशीर्वाद और यहां के विशिष्ट अनुष्ठानों से पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटते हैं.
मंदिर के सख्त नियम और परंपराएं
मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के कुछ ऐसे नियम हैं जो अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाते हैं. इन नियमों का पालन करना हर भक्त के लिए अनिवार्य माना जाता है:
प्रसाद घर न ले जाना: मंदिर से लौटते समय कोई भी खाने-पीने की चीज (प्रसाद, पानी या भोजन) साथ ले जाना वर्जित है. मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां इनके साथ जा सकती हैं. दर्शन के बाद मंदिर की सीमा से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखना वर्जित माना जाता है. भक्त अपनी पीड़ा दूर करने के लिए यहां अर्ज़ी लगाते हैं.
कैसे पहुंचें और समय?
दौसा को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जहां लगभग 300 मंदिर हैं, जो इसे राजस्थान के पवित्रतम स्थानों में शुमार करते हैं.
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!