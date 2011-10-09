नई दिल्ली : यह सप्ताह कंपनी नतीजों के लिहाज से महत्वपूर्ण है और बुधवार को इनफोसिस के वित्तीय तिमाही नतीजों के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि तिमाही नतीजों का शेयर बाजार पर मामूली असर रहेगा और शेयर बाजार की चाल तय करने में वैश्विक रुख की भूमिका बरकरार रहेगी। यूनिकान फाइनेंशियल साल्यूशंस के सीईओ गजेन्द्र नागपाल ने कहा कि इस सप्ताह तिमाही नतीजा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि कारोबारी धारणा बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तस्वीर भी फिलहाल धुंधली है और सोमवार को बाजार मामूली गिरावट के साथ खुल सकता है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार अमेरिका और यूरोप से दिशा लेंगे। कंपनियों के तिमाही नतीजों के अलावा, अगस्त के लिए आईआईपी आंकड़ों पर भी बाजार की पैनी नजर होगी। आशिका स्टाक ब्रोकर्स के अनुसंधान प्रमुख पारस बोथरा ने कहा कि इस समय बाजार की धारणा बहुत नाजुक है और इस सप्ताह बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, रुपये में गिरावट को देखते हुए इनफोसिस के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। (एजेंसी)