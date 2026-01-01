Zee Rajasthan
Mehandipur Balaji Mandir: नए साल पर सज-धज के तैयार हुए बालाजी महाराज, सोने के चोले से हुआ अद्भुत श्रृंगार

Mehandipur Balaji Mandir: राजस्थान के दौसा जिले में बालाजी महाराज का एक भव्य मंदिर है, जिसका नाम मेहंदीपुर बालाजी है. आज यानी नए साल के पहले दिन बालाजी महाराज को सोने का चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया गया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Jan 01, 2026, 05:13 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 05:13 PM IST

Mehandipur Balaji Mandir: राजस्थान के दौसा जिले के सिद्धपीठ बालाजी धाम में नववर्ष के पावन अवसर पर बालाजी धाम श्रद्धा, भक्ति और आस्था के अद्भुत रंग में रंगा नजर आया. देशभर से आए लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की महाआरती की. इससे पहले नववर्ष के विशेष अवसर पर बालाजी महाराज को सोने का चोला चढ़ाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया.

महाआरती के दौरान 'जय श्री राम' और 'जय बालाजी महाराज' के जयकारों से पूरी धार्मिक नगरी गुंजायमान हो उठी. भक्तिभाव से सराबोर वातावरण में श्रद्धालु भाव-विभोर होकर आरती में सम्मिलित हुए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया. वहीं, आरती के पवित्र जल के छींटे भी मंदिर महंत ने श्रद्धालुओं को दिए.

इस अवसर पर बालाजी महाराज को 551 किलो चूरमे के लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया. वहीं, बालाजी महाराज, सीताराम जी एवं राधा-कृष्ण मंदिर में 551 किलो छप्पनभोग भी लगाया गया, जिससे पूरा धाम भक्ति और प्रसादी की सुगंध से महक उठा.

कार्यक्रम की भव्यता उस समय और बढ़ गई, जब ड्रोन से बालाजी मंदिर परिसर एवं श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की गई. नववर्ष पर मेहंदीपुर बालाजी धाम में उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा एवं सुविधा संबंधी बेहतर व्यवस्थाएं की गई. देशभर से बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष ख्याल रखा गया. सुरक्षा के लिहाज से मंदिर प्रबंधन के सुरक्षा गार्ड के अलावा पुलिस का भी माकूल बंदोबस्त रहा.

वहीं, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी नववर्ष के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. उन्होंने बालाजी महाराज की छप्पनभोग की झांकी के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की. अरुण चतुर्वेदी ने मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज से भी शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी.

बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी (हनुमानजी) शिव के अवतार माने जाते हैं और बुरी शक्तियों को भगाते हैं, जहां भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार भी हैं. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर नकारात्मक ऊर्जा, भूत-प्रेत बाधाओं और मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए फेमस है, यहां आने वाले भक्तों को बालाजी स्वयं इन कष्टों से छुटकारा मिलता है. बालाजी महाराज को लड्डू का भोग लगता है, जबकि भैरव बाबा को उड़द दाल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है. कहा जाता है कि इस शक्ति में बुरी आत्माओं से ग्रस्त लोगों को ठीक करने और उन्हें काले जादू के चंगुल से मुक्त करने की क्षमता है.

