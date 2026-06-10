/मेहंदीपुर बालाजी में विशेष पूजा, विधायक विक्रम बंशीवाल ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना

Dausa News: देवस्थान विभाग के निर्देशानुसार प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में आयोजित विशेष पूजा-अर्चना कार्यक्रम के तहत विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी धार्मिक आयोजन किया गया. इस अवसर पर सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला.

विधि-विधान से हुई बालाजी महाराज की विशेष पूजा

कार्यक्रम के दौरान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना विधिवत संपन्न कराई गई. धार्मिक अनुष्ठान में जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान बालाजी के दर्शन किए और प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की.

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सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने बालाजी महाराज की आरती कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं.

मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

विशेष पूजा-अर्चना के दौरान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्तों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की उन्नति एवं जनकल्याण की मंगलकामना की.

कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया.

मंदिर ट्रस्ट ने किया स्वागत

धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया. इस अवसर पर बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी भेंट कर उनका सम्मान किया गया.

मंदिर ट्रस्ट और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा आयोजन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ.

प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना

देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में एक साथ आयोजित इस विशेष पूजा-अर्चना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगलकामना करना रहा.

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली, सामाजिक सौहार्द और विकास की कामना की गई. कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने भी बालाजी महाराज से देश और प्रदेश की उन्नति तथा सभी के कल्याण की प्रार्थना की.