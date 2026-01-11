Zee Rajasthan
बजरी माफिया का पुलिस की आंखों के सामने ही खौफनाक एक्शन, ट्रैक्टर ट्राली से तोड़ डाला घर, 4 बकरियों को भी उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime: राजस्थान के टहला थाना क्षेत्र में सकट गांव के पास शुक्रवार मध्यरात्रि को एक दर्दनाक हादसा हुआ. कोलवा और बसवा थाना पुलिस बजरी माफिया की ट्रैक्टर-ट्रॉली का पीछा कर रही थी. पीछा से बचने के चक्कर में बजरी से भरी ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और रास्ते किनारे बने एक मकान में जोरदार टक्कर मार दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Jan 11, 2026, 11:42 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 11:42 AM IST

Dausa Crime News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा बजरी माफियाओं का पीछा करते समय बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली चालक ने टहला थाना क्षेत्र में सकट गांव के समीप एक घर में शुक्रवार की रात्रि को टक्कर मार दी.

हादसे के बाद घर में सो रहे परिवार के लोगों में डर भय और अफरा तफरी का माहौल हो गया जब उन्होंने देखा तो ट्रैक्टर ट्राली घर की दीवार तोड़कर घर में घुसी हुई थी जहां बंधी चार बकरियों की मौत हो गई दौसा की कोलवा और बसवा थाना पुलिस ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार के लोग भड़क उठे.

इस दौरान कोलवा एसएचओ रामशरण गुर्जर ने परिवार के लोगों से समझाइस कर शांत किया साथ ही बसवा थाने में पुलिस द्वारा प्रकरण भी पंजीबद किया गया है समझाइस के दौरान जब परिवार के लोग उत्तेजित हुए तो एसएचओ रामशरण ने परिवार के लोगों से बजरी माफिया का हौसला बुलंद होने की बात कही हालांकि उन्होंने भरोसा दिया की इन पर कड़ी कार्रवाई होगी.

पुलिस लगातार इनके खिलाफ अभियान चलाकर काम कर रही है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है जब पूरे घटनाक्रम को लेकर एसएचओ रामचरण से फोन पर बात की गई तो उनका कहना था उनका कोई गलत वक्तव्य नहीं था सिर्फ लोगों की समझाइस के लिए ऐसा बोला था.

पुलिस लगातार अवैध बजरी खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए दिन-रात निगरानी कर रही है और उसी की वजह है की टैक्टर चालक तेज गति से भागते हुए ट्रैक्टर को मकान की दीवार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

