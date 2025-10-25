जो इस बावड़ी में उतरा, वो भूल गया रास्ता! जानिए आभानेरी की रहस्यमयी भूलभुलैया बावड़ी की कहानी

Dausa News: जिले के बांदीकुई उपखंड से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित आभानेरी गांव अपनी प्राचीन धरोहरों - चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. आठवीं सदी में निर्मित यह ऐतिहासिक स्थल राजस्थान की जल संरचना कला और आर्किटेक्चरल प्रतिभा का शानदार उदाहरण है. आभानेरी आज भी देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य परंपरा की झलक प्रस्तुत करता है.

करीब 19.5 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी और जटिल बावड़ियों में से एक मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी ज्यामितीय सीढ़ियां हैं - लगभग 3,500 सीढ़ियां, जो तीन दिशाओं से नीचे उतरती हैं चौथी दिशा में महलनुमा संरचना बनी हुई है.

स्थानीय शासक राजा चाद द्वारा निर्मित इस बावड़ी को उसकी जटिल संरचना के कारण 'भूलभुलैया बावड़ी' भी कहा जाता है. लोककथाओं के अनुसार, जो व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है, वह उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं लौट पाता. यह रहस्यमयी विशेषता इसे और भी आकर्षक बनाती है.

संरक्षण और मरम्मत कार्य किए

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने चांद बावड़ी में बड़े स्तर पर संरक्षण और मरम्मत कार्य किए हैं. अब महलनुमा भाग का प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. संरक्षण के दौरान दीवारों और बरामदों की मरम्मत पारंपरिक तकनीक - बेलगिरी, गोंद, गुड़ और चूने के मिश्रण - से की गई, ताकि इसकी मौलिकता और ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित रह सके. पर्यटकों की सुविधा के लिए अब सूचना बोर्ड, सुरक्षा गार्ड, और मार्गदर्शन संकेतक लगाए गए हैं, जो स्थल के इतिहास और स्थापत्य को समझने में मदद करते हैं.

हर्षद माता मंदिर की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुईं

चांद बावड़ी के ठीक सामने स्थित हर्षद माता मंदिर अपनी महामेरु शैली की स्थापत्य कला और भव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई देवी-देवताओं, अप्सराओं और नर्तकियों की मूर्तियां उस युग की उच्च कोटि की शिल्पकला को दर्शाती हैं. इतिहासकारों का मानना है कि 10वीं-11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान मंदिर की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई थीं. उनके अवशेष आज भी परिसर में मौजूद हैं, जो इस मंदिर के गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं.

बढ़ता विदेशी पर्यटन और स्थानीय विकास

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, बीते दस वर्षों में विदेशी सैलानियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले वर्ष यहाँ 82 हजार विदेशी पर्यटक पहुंचे - यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. देशी सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय रोजगार, गाइड सेवाओं और होटल व्यवसाय को नई गति मिली है. चांद बावड़ी, हर्षद माता मंदिर और ASI के संरक्षण प्रयासों के संयुक्त प्रभाव ने आभानेरी को राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया है.

