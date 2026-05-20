/डीडवाना पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल vs अभिकर्ता विवाद, 16 दिनों से जारी धरना

Didwana Post Office: दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीडवाना पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल बाला बख्श मीणा और अभिकर्ता ओमप्रकाश शर्मा के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विवाद इतना बढ़ गया है कि अभिकर्ता ओमप्रकाश शर्मा पिछले 16 दिनों से पोस्ट ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं.

अभिकर्ताओं का आरोप

अभिकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने उप डाकपाल बाला बख्श मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उप डाकपाल भारी अनियमितताएं करते हैं और महिला अभिकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. उनकी खराब कार्यशैली के कारण पोस्ट ऑफिस में निवेश लगातार घट रहा है. अभिकर्ता ने बताया कि पहले वह डीडवाना पोस्ट ऑफिस में करीब 12 करोड़ रुपये का निवेश करवाते थे, लेकिन उप डाकपाल की कार्यशैली के चलते यह निवेश घटकर मात्र 2 से 2.5 करोड़ रुपये रह गया है.

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केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर असर

पोस्ट ऑफिस में छोटी बचत योजनाओं के माध्यम से जनता की गाड़ी कमाई जमा होती है. अभिकर्ता पोस्ट ऑफिस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. केंद्र सरकार भी पोस्ट ऑफिस में अधिक से अधिक निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन डीडवाना में चल रहा यह विवाद पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है.

शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंची

अभिकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने इस मामले की शिकायत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भेजी है. साथ ही जयपुर सांसद मंजू शर्मा को भी अवगत कराया गया. सांसद मंजू शर्मा ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इसके बावजूद विभाग अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है.

उप डाकपाल का जवाब

विवाद पर उप डाकपाल बाला बख्श मीणा ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि वह पूरी ईमानदारी और विभागीय नियमों के अनुसार काम करते हैं. अभिकर्ता उन पर दबाव बनाकर अनियमित काम करवाना चाहते हैं, जिसे उन्होंने मना कर दिया है.

क्या कहते हैं निवेशक?

डीडवाना पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले स्थानीय लोगों में भी इस विवाद को लेकर नाराजगी है. कई निवेशकों ने कहा कि लगातार विवाद की खबरें सुनकर अब वे नए निवेश को लेकर हिचकिचा रहे हैं.



अभिकर्ताओं का कहना है कि जब तक उच्च स्तर से जांच नहीं हो जाती और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि आम निवेशकों का विश्वास बना रहे और पोस्ट ऑफिस में निवेश बढ़ सके.पोस्टल विभाग के उच्च अधिकारियों को अब इस संवेदनशील मामले में जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा छोटी बचत योजनाओं पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है.

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