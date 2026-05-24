/बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप, दौसा में महिला ने टंकी पर चढ़कर मचाया हंगामा

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दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र में पति से विवाद के चलते एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की. महिला अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगा रही है. उसका कहना है कि पति रेलवे में नौकरी लगने के बाद दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था.
Dausa News: दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र में पति से विवाद के चलते एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की. महिला अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगा रही है.महिला सिकराय क्षेत्र की रहने वाली है. कल वह अपने भाइयों के साथ ससुराल आई थी, जहां पति से बातचीत करने के दौरान विवाद बढ़ गया. लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. महिला का आरोप है कि पति को रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही राहुवास थाना प्रभारी गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे. पुलिस महिला को समझा-बुझा रही है और मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रही है.
पुलिस समझाइश का कर रही प्रयास
दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र में आज एक महिला ने फिर से शोले फिल्म की याद दिला दी लेकिन इस बार वीरू नहीं बल्कि बसंती पानी की टंकी पर चढ़ी है महिला का आरोप है उसकी शादी राहुवास निवासी धनराज मीना से 2017 में हुई थी शादी के बाद पति की रेलवे में नौकरी लग गई.
ऐसे में वह उसे छोड़कर दूसरी महिला से 25 मई को दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा है महिला को जब इस बात का पता लगा तो महिला अपने भाई के साथ ससुराल पहुंची ससुराल वालों से बातचीत की लेकिन कोई बात नहीं बनी महिला का कहना है ना तो उसका कोई तलाक हुआ है ना ही कोई सामाजिक स्तर पर फैसला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पति दूसरा ब्याह रचा रहा है.
महिला आनन फानन में राहुवास में ही पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगी जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस महिला से समझाइस का प्रयास कर रही है साथ ही टंकी के चारों तरफ एहतियात के तौर पर जाल भी लगाया गया है वहीं महिला के परिजनों को भी समझाइस के लिए मौके पर बुलाया गया है.
राहुवास थानाधिकारी गोपाल शर्मा से पूरे मामले को लेकर बात हुई उन्होंने बताया सिकराय क्षेत्र निवासी अनीता मीणा की शादी 2017 में राहुवास निवासी धनराज मीना से हुई थी काफी लंबे समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है.
ऐसे में दोनों अलग-अलग रह रहे थे महिला ने बताया कि उसका पति शादी के समय बेरोजगार था लेकिन शादी के बाद उसकी रेलवे में नौकरी लग गई जिसके चलते उसका मन बदल गया और अब पति धनराज द्वारा दूसरी शादी रचाने की सूचना मिली तो वह ससुराल आई ससुराल के लोगों से बातचीत की लेकिन कोई बात नहीं बनी.
ऐसे में महिला आवेश में आकर पानी की टंकी पर चढ़ गई हालांकि पूर्व में महिला द्वारा पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई थी टंकी पर चढ़ने के बाद जब मौके पर पहुंचे तो पूरा प्रकरण सामने आया अब महिला के परिजनों को बुलाकर महिला से समझाइस कर उसे नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह की जाएगी .
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