स्कूल से घर जा रही बालिका को ट्रैक्टर ने कुचला, हादसे में नाबालिग की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा जिले में सदर थाना क्षेत्र के दांतली गांव में स्कूल से घर लौट रही बालिका को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया और उसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया.

हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्राली में पत्थर भरे हुए थे. घायल 7 वर्षीय बालिका अर्पिता योगी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार में गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया, जहां बालिका की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है और सड़क क्रॉस करते समय बालिका तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आई. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके से लेकर फरार हो गया.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर जिले के धोलागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम वसेठ के पास शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक घायल हो गया. जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान रेशम देवी निवासी श्याम गंगा चोमू के रूप में हुई है.

परिजनों ने बताया कि रेशम देवी अपनी बेटी से मिलने ग्राम वसेठ जा रही थीं. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बाईक पर सवार दो युवकों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई.

वहीं युवक घायल हो गया. जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर मारने वाले युवक शराब के नशे में थे. घटना की सूचना मिलते ही धोलागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. शनिवार सुबह मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है. इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है.