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दौसा में फिर गरमाई गहलोत-पायलट की सियासत, पूर्व विधायक का तंज- 'बुढ़ापे में ऐसा ही होता है'

Rajasthan Politics: दौसा में कांग्रेस की बैठक के दौरान गहलोत-पायलट विवाद फिर चर्चा में आ गया. पूर्व विधायक राजेंद्र पारीक ने गहलोत पर तंज कसा, जबकि सांसद मुरारीलाल मीणा ने मानेसर कांड को 'घर की बात' बताते हुए 10 करोड़ के आरोपों को खारिज किया.
 

Edited bySandhya YadavReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 09, 2026, 01:38 PM|Updated: Jun 09, 2026, 01:38 PM
दौसा में फिर गरमाई गहलोत-पायलट की सियासत, पूर्व विधायक का तंज- 'बुढ़ापे में ऐसा ही होता है'
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है. दौसा में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह और मंथन बैठक के दौरान इस मुद्दे पर नेताओं से सवाल पूछे गए, जिन पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

राजेंद्र पारीक ने गहलोत पर कसा तंज
बैठक के दौरान मीडिया ने पूर्व विधायक राजेंद्र पारीक से गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही तनातनी को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कस दिया. पारीक ने हंसते हुए कहा, 'बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है.' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं और इस मुद्दे को ज्यादा तूल देना उचित नहीं है.

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मुरारीलाल मीणा ने मानेसर कांड को बताया 'घर की बात'
इसी कार्यक्रम में मौजूद दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भी मानेसर कांड को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने विवाद को बड़ा मुद्दा मानने से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवारों में इस तरह की छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं. उनके अनुसार, इन घटनाओं का पार्टी की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

मीणा ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता बताते हुए कहा कि पार्टी में सभी की अपनी भूमिका है.

10 करोड़ रुपये लेने के आरोपों पर दी सफाई
सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने ऊपर लगे 10 करोड़ रुपये लेने के आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं. अगर मैंने 10 करोड़ रुपये लिए होते तो मैं आज यहां नहीं होता.

बीजेपी पर साधा निशाना
मुरारीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर फैसले तय प्रक्रिया के तहत होते हैं और संगठन में कौन किस पद पर होगा, इसका अंतिम निर्णय हमेशा कांग्रेस हाईकमान ही करता है.

बैठक के बाद फिर चर्चा में आई गुटबाजी
दौसा की इस बैठक में नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. हालांकि पार्टी नेताओं ने इसे सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम बताते हुए संगठन की एकजुटता पर भरोसा जताया है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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