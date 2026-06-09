/दौसा में फिर गरमाई गहलोत-पायलट की सियासत, पूर्व विधायक का तंज- 'बुढ़ापे में ऐसा ही होता है'

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है. दौसा में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह और मंथन बैठक के दौरान इस मुद्दे पर नेताओं से सवाल पूछे गए, जिन पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

राजेंद्र पारीक ने गहलोत पर कसा तंज

बैठक के दौरान मीडिया ने पूर्व विधायक राजेंद्र पारीक से गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही तनातनी को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कस दिया. पारीक ने हंसते हुए कहा, 'बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है.' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं और इस मुद्दे को ज्यादा तूल देना उचित नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुरारीलाल मीणा ने मानेसर कांड को बताया 'घर की बात'

इसी कार्यक्रम में मौजूद दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भी मानेसर कांड को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने विवाद को बड़ा मुद्दा मानने से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवारों में इस तरह की छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं. उनके अनुसार, इन घटनाओं का पार्टी की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

मीणा ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता बताते हुए कहा कि पार्टी में सभी की अपनी भूमिका है.

10 करोड़ रुपये लेने के आरोपों पर दी सफाई

सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने ऊपर लगे 10 करोड़ रुपये लेने के आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं. अगर मैंने 10 करोड़ रुपये लिए होते तो मैं आज यहां नहीं होता.

बीजेपी पर साधा निशाना

मुरारीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर फैसले तय प्रक्रिया के तहत होते हैं और संगठन में कौन किस पद पर होगा, इसका अंतिम निर्णय हमेशा कांग्रेस हाईकमान ही करता है.

बैठक के बाद फिर चर्चा में आई गुटबाजी

दौसा की इस बैठक में नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. हालांकि पार्टी नेताओं ने इसे सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम बताते हुए संगठन की एकजुटता पर भरोसा जताया है.