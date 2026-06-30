/3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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Rajasthan Crime: मध्य प्रदेश के मुरैना से तीन महीने पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी का शव आरोपी की निशानदेही पर दौसा में जमीन से बरामद किया गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दौसा पुलिस की मदद से करीब चार फीट नीचे दफन शव निकलवाया.
जमीन में दबा मिला किशोरी का शव
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में सैंथल मोड़ पर एक खाली जमीन से खुदाई कर करीब चार फीट नीचे से शव बरामद किया. फिलहाल नाबालिग का शव दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
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प्रेम प्रसंग का मामला
आरोपी द्वारा नाबालिग को यहां लेकर आना और फिर उसकी हत्या कर शव जमीन में दफन करने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रंसग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है. मध्य प्रदेश पुलिस के ड्यूटी अधिकारी का कहना है कि आरोपी जगह-जगह घूमकर मजदूरी करता है और मृतका के गांव का ही रहने वाला है.
सगाई का पता चलने पर विवाद
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आरोपी की सगाई का पता जब मृतका को लगा तो दोनों में इसको लेकर विवाद हो गया. ऐसे में आरोपी नाबालिग को लेकर घर से रवाना हो गया और उसने दौसा में लाकर उसकी हत्या की और फिर शव जमीन में गाड़ दिया. मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. साथ ही डीएनए भी होगा, क्योंकि शव कंकाल में तब्दील हो गया.
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