Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime: मध्य प्रदेश के मुरैना से तीन महीने पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी का शव आरोपी की निशानदेही पर दौसा में जमीन से बरामद किया गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दौसा पुलिस की मदद से करीब चार फीट नीचे दफन शव निकलवाया.

Edited byAman SinghReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 30, 2026, 02:30 PM|Updated: Jun 30, 2026, 02:30 PM
3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: Dausa NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: मध्य प्रदेश के मुरैना से तीन महीने पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी का शव आरोपी की निशानदेही पर दौसा में जमीन से बरामद किया गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दौसा पुलिस की मदद से करीब चार फीट नीचे दफन शव निकलवाया.

जमीन में दबा मिला किशोरी का शव

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में सैंथल मोड़ पर एक खाली जमीन से खुदाई कर करीब चार फीट नीचे से शव बरामद किया. फिलहाल नाबालिग का शव दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

प्रेम प्रसंग का मामला

आरोपी द्वारा नाबालिग को यहां लेकर आना और फिर उसकी हत्या कर शव जमीन में दफन करने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रंसग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है. मध्य प्रदेश पुलिस के ड्यूटी अधिकारी का कहना है कि आरोपी जगह-जगह घूमकर मजदूरी करता है और मृतका के गांव का ही रहने वाला है.

सगाई का पता चलने पर विवाद

आरोपी की सगाई का पता जब मृतका को लगा तो दोनों में इसको लेकर विवाद हो गया. ऐसे में आरोपी नाबालिग को लेकर घर से रवाना हो गया और उसने दौसा में लाकर उसकी हत्या की और फिर शव जमीन में गाड़ दिया. मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. साथ ही डीएनए भी होगा, क्योंकि शव कंकाल में तब्दील हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

जयपुर में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का खुलासा, 45 छात्रों को एक कमरे में बैठाने की थी तैयारी, परीक्षा रद्द

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

झुंझुनूं में कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹5 करोड़ की रंगदारी, बोला- 'पत्नी या एकेडमी, पहले किसे गोली मारूं?'

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

TAGS:
Rajasthan Crime
Dausa news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Rajasthan Crime
2
Ajmer News
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Crime